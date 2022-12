﻿Machtpoker: Große Runde beim Oberbürgermeister von Dresden

Stollen und Glühwein dürfte es nicht geben, wenn sich der Oberbürgermeister am Donnerstag mit den Vorsitzenden von sieben Fraktionen trifft. Vielleicht gibt es aber Antworten auf die offenen Fragen im Machtpoker.

Dresden. Kommt jetzt Bewegung in den festgefahrenen Machtpoker um die Besetzung der Bürgermeisterämter? Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat die Vorsitzenden von sieben Stadtratsfraktionen kurzfristig zu einem Gespräch am Donnerstag ins Rathaus eingeladen. Nur die AfD-Fraktion hat keine Post vom OB erhalten. Die Dissidenten-Fraktion sitzt dagegen erstmals in der Runde.