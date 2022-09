﻿Machtpoker im Rathaus von Dresden: Hilbert nimmt sich die SPD vor

Wenn einer in einer großen Runde eine Partei aufs Korn nimmt, freuen sich die anderen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sich im Machtpoker um die Bürgermeisterämter die SPD vorgenommen. Das sind die neuen Entwicklungen.

Dresden. Das Treffen war kurz und blieb ohne Ertrag. Am Freitag verhandelte Oberbürgereister Dirk Hilbert (FDP) mit den Fraktionsspitzen von Grünen, CDU, Linken, SPD und FDP über die Besetzung von fünf Bürgermeisterposten. Nach gut einer halben Stunde gingen alle Seiten ohne Lösung auseinander. Wieder einmal.

Alles auf Anfang

Hilbert hat nach DNN-Informationen alles auf Anfang gesetzt, nachdem die Verhandlungspartner von sich aus keine Vorschläge unterbreitet hatten. Am Anfang – im Urlaub in Portugal – hatte Hilbert seinen Plan kundgetan, Finanzbürgermeister Peter Lames das Ressort Ordnung und Sicherheit anzuvertrauen. Die CDU-Fraktion hatte sich gegen ihren altgedienten Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) entschieden und will Stadtrat Steffen Kaden als Wirtschaftsbürgermeister installieren.

Ordnung, Sicherheit und das Rechtsamt

Er brauche einen erfahrenen Verwaltungsjuristen im durchaus anspruchsvollen Sicherheitsressort, begründete Hilbert seine Idee, die auf vehemente Ablehnung bei den Sozialdemokraten stieß. Zumal Hilbert das Finanzressort mit einer liberalen Persönlichkeit besetzenn will. FDP-Landesvorsitzende Anita Maaß soll Finanzürgermeisterin werden, wird gemunkelt. Die Sozialdemokraten wollen aber Lames nicht auf einen anderen Posten abgeschoben wissen, auch wenn der Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit um das Rechtsamt ergänzt wird, das Lames schon als Finanzbürgermeister in seinem Ressort hatte.

Trilaterale Gesprääche im Rathaus

Nachdem sich Hilbert einen Korb bei der SPD holte, bat er Lames und SPD-Fraktionsvorsitzende Dana Frohwieser nächste Woche zu einem trilateralen Gespräch ins Rathaus. Der OB will den Sozialdemokraten noch einmal ins Gewissen reden, doch auf sein Angebot einzugehen.

Zastrow: „Mich befremden die Gespräche“

Durchaus clever, meinen Beobachter des Treibens. Solange sich Hilbert an der SPD abarbeitet, kommen die anderen ungeschoren davon. Nur FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow wagt sich aus der Deckung: „Mich befremden diese Gespräche sehr“, erklärte der Liberale, „Ich sehe hier einen überkommenen Politikstil.“ Es gehe nicht darum, das Rathaus fit zu machen auf die bevorstehenden Herausforderungen, sondern um Besitzstandswahrung.

„Wir haben eine Krise, wir werde bald keinen Wohlstand mehr zu verteilen haben, aber wir tun so, als ob nichts wäre“, sagt Zastrow, der sich gut eine Verkleinerung der Bürgermeisterriege von sieben auf sechs vorstellen könnte. „Aber dann muss ja eine Fraktion ein Amt abgeben. Als ob die Ämter den Fraktionen gehören“, schüttelt der FDP-Politiker den Kopf. „Es geht doch um die Zukunft von Dresden. Aber alle wollen so weiterwursteln wie bisher. Mit der gleichen Struktur und dem gleichen Personal.“

SPD: „Keine Mehrheit für alleiniges Durchregieren Hilberts“

Die Sozialdemokraten haben wenig Verständnis für Hilberts Ideen. „Einen erfolgreichen und fachlich bundesweit anerkannten Finanzbürgermeister wie Peter Lames in den Bereich Ordnung und Sicherheit abschieben und dabei der eigenen kleinen FDP das Schlüsselressort Finanzen zuschachern zu wollen, entbehrt jeglicher Grundlage. Im Stadtrat wird es unter diesen Bedingungen keine breite Mehrheit für ein alleiniges Durchregieren Hilberts mit der FDP geben“, meinte SPD-Stadtvorsitzender Albrecht Pallas.

Parteivorsitzende sollen an einen Tisch

Pallas und seine Mitvorsitzende Rasha Nasr fordern die Parteiführungen von CDU, FDP, Grünen und Linken einmal mehr auf, der Einladung der SPD zu folgen und „gemeinsam konstruktive Lösungen im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner zu erarbeiten“. Aber erst einmal werden sich Hilbert, Lames und Frohwieser treffen. Und am Donnerstag wird wieder in großer Runde mit den Fraktionen verhandelt.

Hilbert wünscht strukturelle und personelle Veränderungen

Dresden braucht fünf neue Beigeordnete, weil deren siebenjährige Amtszeit ausgelaufen ist. Die Bürgermeister werden vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister gewählt. Grüne, CDU, Linke und SPD hatten sich 2020 auf die Verteilung der Posten geeinigt. Da das Bündnis nicht über eine Zweidrittel-Mehrheit im Rathaus verfügt, ist es auf das Einvernehmen von Hilbert angewiesen. Der OB hatte mehrfach erklärt, dass er den Deal der vier Fraktionen nicht unterstützt und sich strukturelle und personelle Veränderungen im Rathaus wünscht. Am 11. August legte Hilbert im Stadtrat sein Veto gegen die Wiederwahl von Lames ein. Seitdem laufen Verhandlungen.

Am 6. Oktober soll der Stadtrat einen neuen Versuch unternehmen, Bürgermeister zu wählen. Die meisten Stadträte gehen nicht davon aus, dass das gelingen wird.