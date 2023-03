Macht Hilbert einen Deal mit den Klimaklebern?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Hannover, Marburg, Tübingen: Die OBs dieser Städte haben sich auf einen Deal mit den Klimaklebern der Letzten Generation eingelassen. Der Lohn für die inhaltliche Unterstützung der Forderungen: Keine Klebeaktionen mehr auf den Straßen. Das würden sich auch viele Dresdner wünschen, die Woche für Woche von den Aktivisten unfreiwillig zu kürzeren oder längeren Wartezeiten genötigt werden. Auch Handgreiflichkeiten hat es in der Landeshauptstadt schon gegeben.

Akteure der „Letzten Generation“ bei einer Straßenblockade in Dresden. © Quelle: Roland Halkasch

Wird sich auch Dresdens OB auf solch einen Deal einlassen? Ein Treffen mit der Letzten Generation ist bereits vereinbart. Wann? Stillschweigen. Und worum geht es? Ganz klar definiert wird das nicht, aber die Position des OB ist bekannt: „Auch eine gute Sache heiligt nicht alle Mittel. Ich habe kein Verständnis, dass hier Menschen wiederholt in Geiselhaft genommen werden, und Aktionen stattfinden, die weit über eine Meinungsäußerung hinaus gehen“. Ein Deal scheint also wenig wahrscheinlich. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Wir haben noch keine Rechnung gestellt, aber wir beabsichtigen es. Die erste Rechnung wird kommen. Marko Laske Sprecher der Polizei Dresden zum Plan, Rechnungen für Polizeieinsätze an Klimakleber auszureichen

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Trauer um die getötete zwölfjährige Luise aus Freudenberg im Siegerland reicht weit über die Region hinaus. Zwei 12 und 13 Jahre alte Mädchen hatten gestanden, Luise mit Messerstichen getötet zu haben. Die Suche nach Erklärungen hat längst begonnen. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

Fall Luise: Was ein Psychiatrie-Professor aus Dresden dazu sagt

Der Fall der von Gleichaltrigen getöteten zwölfjährigen Luise aus Freudenberg hat die Öffentlichkeit aufgeschreckt. Psychiatrieprofessor Veit Rößner vom Uniklinikum Dresden äußert sich zu Gewalt unter jungen Menschen, was das mit Respekt und Demut zu tun hat und was getan werden muss. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Das pauschale Verbot von Kinderehen verstößt gegen das Grundgesetz, urteilte das Bundesverfassungsgericht am Mittwoch.+ © Quelle: Boris Roessler/dpa

Bundesverfassungsgericht beanstandet pauschales Verbot von Kinderehen

2017 hatte die Große Koalition ein pauschales Verbot von Ehen beschlossen, wenn einer der Partner noch keine 16 Jahre alt war. Laut dem Bundesverfassungsgericht verstößt das gegen das Grundgesetz. Bis Mitte 2024 muss am Gesetz nachgebessert werden. Jetzt lesen

Termine des Tages

8 Uhr: Verkehrsblockade am Straßburger Platz - Heute um 8 Uhr werden Akteure der Initiative „Extinction Rebellion“ am Straßburger Platz den Verkehr in Dresden stören. Dabei handelt es sich um eine der Versammlungsbehörde angezeigte Aktion. Vier mal werde der Verkehr für sieben Minuten stillstehen und könne danach abfließen.

Wer heute wichtig wird

Luna Schweiger, Michael Kessler, Til Schweiger, Tina Ruland und Tim Oliver Schultz (L-R) bei der Weltpremiere von „Manta Manta - Zwoter Teil" am 26. März 2023 in Köln. © Quelle: Andreas Rentz/Constantin Film Ve

Vor mehr als 30 Jahren setzte der Film „Manta, Manta“ einem Auto und dem zugehörigen Macho-Milieu ein Denkmal. Til Schweiger schreibt die Saga mit modernem Zeitgeist fort. Heute kommt der Film in die Kinos. Worum geht es in „Manta Manta – Zwoter Teil“?

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Das Kokain wurde vom niederländischen Zoll in Bananenkisten auf einem Container entdeckt. © Quelle: Douane

...Kokain in Bananenkisten

In Brandenburg ist die Polizei zu einem Großeinsatz ausgerückt. Bei einem Obst-Großhändler fanden die Einsatzkräfte Hunderte Kilogramm Kokain in Bananenkisten versteckt. Damit rückt das Unternehmen zum zweiten Mal in den Fokus der Ermittler. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihre Franziska Kästner

Redakteurin

