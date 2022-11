﻿Macht Dresden im Advent eine Ausnahme beim Energiesparen?

Dresden. Striezelmarkt & Co. vor einer dunklen Stadtkulisse? Für Holger Zastrow, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, ein unvorstellbares Szenario. „Dresden ist Weihnachtshauptstadt und Weihnachten ist das Fest des Lichtes. Wir dürfen die umsatzstärkste Zeit des Jahres für Gastronomie und Handel nicht der Energiesparwut opfern“, sagt der Politiker. Die FDP-Fraktion hat ei­nen Antrag eingereicht, mit dem Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) beauftragt werden soll, die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden und Baudenkmälern zwischen 16 und 23 Uhr zu ermöglichen.

Zwei Jahre hat es wegen der Coronapandemie keine Weihnachtsmärkte gegeben. „Jetzt gehen alle Behörden davon aus, dass die Märkte ohne Einschränkungen wieder stattfinden können“, weiß Zastrow, der selbst mit dem Augustusmarkt in Dresden und dem Canalettomarkt in Pirna zwei Weihnachtsmärkte veranstaltet. „Die Touristen müssen eine beleuchtete Stadtkulisse sehen können“, fordert er und sieht Möglichkeiten, trotz Energiesparverordnungen für eine beleuchtete Innenstadt zu sorgen.

„Die Menschen brauchen ein Hoffnungssignal“

Die Bundesregelungen würden „kurzzeitige Beleuchtungen bei Kulturveranstaltungen und Volksfesten sowie die Beleuchtung anlässlich traditioneller und religiöser Feste“ erlauben. Die Dresdner Alt- und Neustadt sei mit den Weihnachtsmärkten Prager Straße, Altmarkt, Neumarkt und Hauptstraße als ein Festgebiet zu betrachten, so Zastrow, in dem eine Beleuchtung rechtlich möglich sei. Der Wille des Gesetzgebers, eine Beleuchtung in der Weihnachtszeit zwischen dem 1. Advent und dem Dreikönigstag lokal zu ermöglichen, sei klar erkennbar. „Wir sollten die Licht-aus-Aktion für die Adventszeit unterbrechen“, fordert er.

Für das Rathaus und andere städtische Gebäude könne der Oberbürgermeister selbst auf den Lichtschalter drücken, für andere Baudenkmäler seien der Freistaat oder private Institutionen wie die Stiftung Frauenkirche verantwortlich. Mit diesen sollte die Stadtverwaltung das Gespräch suchen und darum bitten, sich der weihnachtlichen Initiative anzuschließen. „Licht ist sehr wichtig für die Menschen in diesen Zeiten. Sie brauchen ein Hoffnungssignal.“

„Wir haben erhebliche Summen investiert“

Zumal die Einsparungen der „Licht-aus-Aktion“ marginal seien. Dank moderner LED-Technik würde die Beleuchtung wenig Energie verbrauchen, so der Fraktionsvorsitzende, der ganz andere Sparpotenziale sieht. Nur 15 Prozent der Straßenbeleuchtung in Dresden sei auf die sparsamen LED-Leuchten umgestellt, die Stadt wolle nur drei Prozent pro Jahr in Angriff nehmen. Dann werde es 28 Jahre dauern, bis Dresdens Straßen mit Energiesparlampen beleuchtet werden, für Zastrow ein Unding. „Wir reden hier über ein von Grünen geführtes Ressort. Die Grünen haben nichts zustande gebracht“, konstatiert er und fordert eine Quote von 15 Prozent pro Jahr. Mindestens.

Er privat habe längst auf moderne Leuchtmittel für seine Weihnachtsmärkte umgestellt. „Wir haben erhebliche Summen investiert.“ Das müsse die Stadt für die Straßenbeleuchtung auch tun, statt den Ruf Dresdens als Weihnachtshauptstadt aufs Spiel zu setzen. Der Antrag wird am Mittwoch im Ausschuss für Wirtschaftsförderung des Stadtrats beraten. Die FDP hatte zur jüngsten Stadtratssitzung am 6. und 7. Oktober einen Eilantrag gestellt. Doch Hilbert hatte eine Eilbedürftigkeit nicht gesehen und den Antrag in den Ausschuss verwiesen. Dieser kann jetzt selbst entscheiden oder die Debatte in den Stadtrat verweisen, der am 24. November zur nächsten Sitzung zusammenkommt. „Das würde für unser Anliegen gerade noch reichen“, meint Zastrow.