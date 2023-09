Lust auf Lesestoff? Heute startet „Literatur Jetzt!“

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

lang kein gutes Buch mehr gelesen? Inspirationen, Leseproben und persönliche Eindrücke von Autoren und Autorinnen sammeln Sie ab heute beim Dresdner Literaturfestival. „Literatur Jetzt!“ präsentiert noch bis Sonntag im Zentralwerk in Pieschen allerhand Geschriebenes von DDR-Geschichte bis Gegenwartslyrik.

Die bekannte Autorin Brigitte Reimann, die 1974 im Alter von nur 40 Jahren starb, wäre 2023 90 Jahre alt geworden. © Quelle: dpa

Ein Fokus liegt auf Brigitte Reimann, nach deren Roman „Franziska Linkerhand“ die Autorin dieses Editorials benannt ist. Was hat meine Mutter 1984 bei der Namenswahl fasziniert? Wieso ist Brigitte Reimann heute, 50 Jahre nach ihrem Tod, noch oder wieder ein Begriff?

Der Verfasser der „ersten großen Biographie“ der Schriftstellerin – so wirbt der Verlag jedenfalls – versucht sich ab 20 Uhr in einer Erklärung. Was es noch zu entdecken gibt? Jetzt lesen

Endlich geht eine Bundesregierung entschlossen rechtsextreme Netzwerke an. Irene Mihalic Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion zum Verbot der Hammerskins

Thomas Pieper, Abteilungsleiter der Stadterneuerung in Dresden, auf dem Martin-Luther-Platz © Quelle: Anja Schneider

Sanierung der Äußeren Neustadt in Dresden: „Es ist einiges verloren gegangen“

Thomas Pieper hat drei Jahrzehnte die Sanierung der Äußeren Neustadt geleitet. Für ihn eine Erfolgsgeschichte. Auch wenn nicht alles so lief, wie er sich das gewünscht hätte. Jetzt lesen

Das Logo des schwedischen Zahlungsanbieters Klarna ist auf dem Display eines Smartphones zu sehen. © Quelle: imago images/photothek

„Buy now, pay later“ auf dem Prüfstand: EU will Verbraucher bei Onlinekrediten besser schützen

Die Verbraucherinnen und Verbraucher sollen vor Überschuldung durch Kleinkredite und „Buy now, pay later“-Leihen geschützt werden. Das Europäische Parlament stimmte für härtere Kreditwürdigkeitsprüfungen und Informationspflichten. Was sich für die Verbraucherinnen und Verbraucher ändern könnte. Jetzt lesen

11.30 Uhr: Protestaktion am St. Joseph Stift in Dresden - Beschäftigte im Gesundheitswesen machen mit Trillerpfeifen am landesweiten Protesttag der deutschen Kranken­häuser auf die wirtschaftliche Lage der Kliniken aufmerksam und bekräftigen die Forderung der Deutschen Krankenhausgesellschaft nach einem Inflationsausgleich.

17.30 Uhr: Stadtbezirksbeirat Altstadt - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für die Herstellung der Fläche für eine Skateranlage unter der Budapester Brücke sowie zur dauerhaften Aufwertung und Begrünung der Seestraße im Rahmen des geplanten Verkehrsversuchs. Auf der Tagesordnung stehen auch das Konzept der Stadt für öffentliche Toiletten und der Bebauungsplan für die Nicolaistraße. Ort: Denkraum Sophienkirche, Sophienstraße 2, 01067 Dresden

18 Uhr: Biodiverse Schwammstadt Dresden - Die Kick-Off-Veranstaltung des Projektes im Dachsaal des riesa e.V. beleuchtet die Frage: Welche Möglichkeiten bietet das Konzept Schwammstadt zur Hitze- und Starkregenprävention? Können Gründächer, Mulden und Fassadenbegrünung auch Biodiversität fördern? Mehr zur Veranstaltung und zum Programm gibt es hier.

18 Uhr: Stadtbezirksbeirat Leuben - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um Fördergeld für die Nachtcafés für Wohnungslose in Laubegast und Zschachwitz. Auf der Tagesordnung stehen auch die Fortschreibung der Dresdner Schulnetzplanung, das Konzept der Stadt für öffentliche Toiletten sowie die Fuß- und Radwegbeleuchtung am Dresdner Elbradweg. Ort: Stadtbezirksamt Leuben, Bürgersaal, Hertzstraße 23, 01257 Dresden

19 Uhr: „Stadtraum – Verkehrsraum – Lebensraum: Ideen zur Umgestaltung der St. Petersburger Straße“ - Informations- und Diskussionsveranstaltung u. a. mit Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche. Ort: Plenarsaal des Rathauses, Eingang über Goldene Pforte, Rathausplatz 1, 01067 Dresden.

Am 20. September ist Weltkindertag. (Symbolbild) © Quelle: dpa

Zum Weltkindertag am 20. September verweisen Sachsens Sozialministerin Petra Köpping sowie die Kinder- und Jugendbeauftragte der Sächsischen Staatsregierung, Susann Rüthrich, auf die Bedeutung der im Freistaat Sachsen getroffenen Maßnahmen und Förderprogramme für ein sicheres, gerechtes und selbstbestimmtes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen.

Auch wenn in den östlichen deutschen Bundesländern traditionell am 1. Juni Kindertag gefeiert wird, ist der Weltkindertag in einem von ihnen, nämlich Thüringen, seit 2019 sogar ein gesetzlicher Feiertag. Gefeiert wird er aber auch in anderen Städten. Die UNICEF AG Dresden beteiligt sich in diesem Jahr an einer gemeinsamen Aktion der Stadt Radebeul, der Volkssolidarität Elbtalkreis und der Kinderarche Sachsen, welche die Jüngsten in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen und deutlich machen wollen, dass sie in den Kitas beste Rahmenbedingungen und personelle Ausstattung verdienen.

Carsten Linnemann, CDU-Generalsekretär, stellt das neue Logo der Partei im Konrad-Adenauer-Haus vor. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

... ein neues Logo, mit dem die CDU frischer wirken und Herzen gewinnen will

Die Christdemokraten haben ein neues optisches Erscheinungsbild vorgestellt. Mithilfe des sogenannten CDU-Bogens aus drei Balken in Schwarz-Rot-Gold will sich die Partei einen „dynamischen, frischen und modernen“ Look geben. Jetzt lesen

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

