﻿Lumpe Park in Usti: Zoofreunde Dresden unterstützen Wiederaufbau

Anfang des 20. Jahrhunderts lockte der Lumpe Park in Usti Besucher aus Tschechien und Deutschland an. Jetzt hilft der Verein Zoofreunde Dresden bei der Wiederbelebung des einstigen Vogelreservats.

Dresden. Der Verein Zoofreunde Dresden unterstützt die Revitalisierung des historischen Lumpe Parks im Zoo Ústí nad Labem in Tschechien.

Der 1908 vom Metallhändler Heinrich Lumpe gegründete Vogelpark lockte vor allem in den 1920er und 1930er Jahren mit seinen künstlich angelegten Ruinen, Grotten, Wasserfällen und märchenhafter Dekoration zahlreiche Besucher von tschechischer und deutscher Seite an. Laut dem Zoo Ústí galt der Park als Pionierprojekt in Sachen Naturschutz, war Vogelreservat, Erholungsort und Zentrum für ökologische Aufklärung in einem.