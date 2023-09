Lufthansa kauft bei Elbe Flugzeugwerken in Dresden ein

Dresden. Die Elbe Flugzeugwerke GmbH (EFW) in Dresden rüsten nicht nur erfolgreich Passagierflugzeuge zu Frachtern um, sondern liefern auch seit Jahren Leichtbaukomponenten und Kabinensysteme für Airbus.

Umrüstung bei Lufthansa ab 2025

Eine dieser Komponenten ist ein neu entwickeltes vergrößertes Gepäckfach für den Airbus A320 – der „Airspace L Bin“. Für diese neue Aufbewahrungsbox konnten die Dresdner nun die Deutsche Lufthansa als Kunden gewinnen. Anfang 2025 wird die Kranichlinie 38 ihrer A320 mit den neuen Behältern umrüsten lassen.

60 Prozent mehr Platz beim Handgepäck

Die Gepäckboxen bieten einer Mitteilung zufolge Passagieren 60 Prozent mehr Platz im Handgepäck. Die Umrüstung werde nur drei bis fünf Tage in Anspruch nehmen, hieß es in einer Mitteilung, denn an der Kabine seien nur minimale Änderungen nötig. Es müssten lediglich neue Licht-Paneele installiert und die Sauerstoffboxen modifiziert werden.

„Wir freuen uns sehr, dass Lufthansa als erster Kunde von Airbus die Vorteile von Airspace L-Bins nutzt“, sagt Jordi Boto, CEO von EFW Dresden.

EFW – erfahrener Zulieferer für Airbus

Die Elbe Flugzeugwerke sind seit mehr als drei Jahrzehnten Airbus-Zulieferer für Composite-Komponenten, das Portfolio wird ständig erweitert. Inzwischen reicht es von flachen Kabinen- und Frachtbodenplatten und -verkleidungen bis hin zu Kabineninnenräumen wie Trennwänden oder Crew-Ruheräumen und Toiletten für Passagier- bis hin zu Frachtflugzeugen.

Die Elbe Flugzeugwerke sind eine Tochtergesellschaft von ST Engineering (Mehrheit) und Airbus, sie beschäftigen mehr als 2000 Mitarbeiter. Die Leichtbaukomponenten werden in Dresden und bei der Tochtergesellschaft acosa im sächsischen Kodersdorf gefertigt.

