﻿IT-Panne bei der Lufthansa: Ausfälle auch an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden

Leipzig. Aufgrund von Software-Problemen bei der Lufthansa-Gruppe kommt es am Mittwoch auch an den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden zu Behinderungen aus Ausfällen von geplanten Flügen. Wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughäfen erklärte, gebe es bislang vor allem auf der Route nach und von Frankfurt/Main Probleme. So wurde der Flug am Mittwoch um 10.45 Uhr vom Leipziger Airport gestrichen. Dagegen geht es bisher nach München noch wie geplant, so der Sprecher weiter. Inwieweit sich die Ausfälle allerdings in den kommenden Stunden noch ausweiten, war am Vormittag nicht abzusehen.

Grund für die Probleme ist offenbar eine globale IT-Panne bei der Lufthansa und ihren Partner-Unternehmen. Seit Mittwochmorgen sind die Computersysteme für das Einchecken ebenso wie für das Boarding nicht mehr betriebsbereit. Am Frankfurter Flughafen wie auch in München stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Sämtliche innerdeutschen Flüge wurden zunächst abgesagt und die Passagiere gebeten, auf die Bahn umzusteigen.