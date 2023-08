﻿Sanierung auf der Kippe: Petition fordert Erhalt des Luftbads Dölzschen

Tiergestützte Pädagogik

In dieser Dresdner ASB-Kita gehören Hunde zum Alltag

Seit zwei Jahren sind in der ASB-Kita „Am Lehmberg“ in Dresden Hunde Teil des Alltags. Was die Kinder von der Mensch-Tier-Interaktion haben und wie viel Arbeit hinter dem Konzept steckt.