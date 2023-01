Im alten Lichtwerk im Kraftwerk Mitte will Lohrmanns eine kleine Brauerei mit Restaurant und Biergarten eröffnen. Wann es so weit ist – und was die Besucher hier erwartet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket