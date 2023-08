Loch in Straße in Dresden: Sperrung auf Bischofsweg

Dresden. Straßensperrung auf dem Bischofsweg wegen Straßeneinbruch: Zwischen den Gleisen der Straßenbahn tat sich am Dienstag in Höhe der Hausnummer 10 plötzlich ein etwa 30 Zentimeter großes Loch auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alter Kanal undicht

Der Straßenbahnverkehr in diesem Bereich musste in beide Richtungen unterbrochen, die Fahrspur in Richtung Elbe für Kraftfahrzeuge gesperrt werden, teilte die Stadtentwässerung Dresden mit. Untersuchungen mittels Kanal-TV hätten am Mittwoch ergeben, dass der alte gemauerte Sandsteinkanal aus dem Baujahr 1847 undichte Fugen hat.

Hohlraum im Erdreich eingebrochen

Über Jahre sei es daher zu einer Ausspülung eines Hohlraumes im Erdreich gekommen. Nun habe die Straße nachgegeben. Die Havariestelle soll in den nächsten Tage geöffnet und das Erdreich neu verdichtet werden. Gegenwärtig könne die Stadtentwässerung Dresden noch keine genauen Angaben zur Dauer der Bauarbeiten machen. Dies hänge unter anderem davon ab, ob ein Teil der Gleistrasse für die Baugrube weichen muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Umleitung für die Straßenbahn

Die Dresdner Verkehrsbetriebe teilten mit, dass die Straßenbahnlinie 13 in Richtung Prohlis zwischen den Haltestellen Liststraße und Bautzner/Rothenburger Straße über die Haltestellen Großenhainer Platz-Bahnhof Neustadt-Albertplatz umgeleitet werde. Die Haltestellen Friedensstraße, S-Bf. Bischofsplatz, Bischofsweg, Alaunplatz und Görlitzer Straße könnten in Richtung Prohlis nicht bedient werden.

DNN