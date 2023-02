﻿Im Liveticker: Pegida, AfD und das Gedenken an die Opfer des Krieges

Dresden. Heute jährt sich der Kriegsbeginn in der Ukraine, am 24. Februar 2022 überfiel Russland das Land. Aus diesem Anlass findet auf dem Neumarkt eine große Gedenkveranstaltung verschiedener Bündnisse und Initiativen statt. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wird eine Videobotschaft senden, auch der Dresdner OB ist vor Ort.

Parallel sind rechte Kräfte in der Stadt unterwegs. Die AfD-Landesverbände Sachsen, Thüringen und Brandenburg sowie das Pegida-Bündnis werden ebenfalls in der Innenstadt aufmarschieren. Angekündigt sind Auftritte von Björn Höcke und HC Strache. Wir begleiten das Geschehen im Liveticker:

Aufgrund der Veranstaltungen sind am Nachmittag Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt von Dresden zu erwarten. Wer in die Innenstadt muss oder will, sollte mehr Zeit einplanen.