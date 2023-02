﻿Liveticker zum Nachlesen: Bewegendes Gedenken und rechte Hetze in Dresden

Eine Lichterkette spannt sich um den Neumarkt. Die Frauenkirche ist in den Farben der Ukraine angestrahlt.

Zwei konträre Veranstaltungen prägten den Nachmittag in Dresden: An der Frauenkirche wurde der Opfer des Kriegs in der Ukraine gedacht, während Pegida und die AfD unweit einen Friedensmarsch abhielten. Der Liveticker zum Nachlesen:

Lukas Scheib , und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket