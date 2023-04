﻿Baustelle auf der „Bautzner“: Ab Mai zwei Jahre keine Straßenbahnen nach Dresden-Bühlau!

Dresden. Noch nicht einmal ein Jahr ist es her, dass die letzten Absperrungen der Mega-Baustelle Bautzener Straße zwischen und Fischhaus- und Brockhausstraße beiseite geschoben wurden. Seither rollt der Verkehr wieder flüssig – allerdings nicht mehr lange. Bereits ab Montag packt die Stadt die nächste Großbaustelle auf der „Bautzner“ an. In den kommenden zwei Jahren wird die Brücke über die Prießnitz erneuert. Für Fahrgäste der Straßenbahnlinie 11 heißt das einmal mehr: Ersatzverkehr für viele, viele Monate!

Die Brücke über die Prießnitz am Diakonissenkrankenhaus ist marode, allen voran das Hochwasser vor zehn Jahren hatte der Querung zwischen Radeberger Vorstadt und Äußerer Neustadt arg zugesetzt. Deshalb will die Stadt nun handeln. Zugleich lassen die Verantwortlichen im Rathaus den gesamten Abschnitt zwischen Prießnitz- und Stolpener Straße auf Vordermann bringen. Die Einmündung Bautzener/Radeberger Straße wird außerdem in ei­ne Ampelkreuzung umgestaltet.

Haltestelle künftig auf der Brücke

Bei der Gelegenheit rücken auch die Straßenbahngleise weiter auseinander, damit dort künftig die neuen Stadtbahnen fahren können. Die Straßenbahnhaltestelle in Richtung Stadt – bislang noch auf Höhe der Tankstelle – wird darüber hinaus auf die dann neue Brücke verlegt.

Bereits am Montag werden die Bauleute mit den ersten Handgriffen beginnen. Bis Ende des Monats werden vor allem Vorbereitungen getroffen. Danach wird es dann allerdings ernst: Ab 2. Mai werden keine Straßenbahnen mehr von der Neustadt nach Bühlau rollen. Laut Stadtverwaltung müssen die Fahrgäste über die gesamte Bauzeit hinweg – angesetzt sind derzeit 25 Monate! – auf Ersatzbusse umsteigen.

Umleitung über Holzhofgasse

Für Autofahrer wird es zunächst nur kleinere Einschränkungen geben, bis voraussichtlich Mitte Juli rollt der Verkehr in beide Richtungen auf dem südlichen Teil der Fahrbahn. Danach wird es eng, weshalb nur noch der Verkehr in Richtung Stadt direkt an der Baustelle vorbeirollen darf. Die Autos stadtauswärts werden indes über die Holzhofgasse und den Diakonissenweg – also südlich ums Diako – umgeleitet.

Damit die Brücke über die Prießnitz wenigstens in eine Richtung befahren werden kann, geht die Stadt in zwei verschiedenen Etappen vor. Zunächst wird der nördliche Teil erneuert, ab voraussichtlich August 2024 wenden sich die Arbeiter dann der südlichen Hälfte zu. Allein die Stadt verweist auf Baukosten in Höhe von 9,8 Millionen Euro. Nicht inbegriffen in dieser Summe sind die Kosten für den Erwerb von Grund und Boden, die Straßenbeleuchtung oder für neue Masten und Fahrdrähte für den Strom der Straßenbahn.