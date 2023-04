﻿Neustart für die Dresdner Lindenschänke

Dresden. Am Sonnabend geht es in der Lindenschänke wieder los. Der ehemalige Geschäftsführer der vier Watzkehäuser in Dresden, Mirko Unger, übernimmt das traditionsreiche Lokal direkt an der Elbe.

Auf dem Speiseplan stehen regionale und saisonale Speisen. Damit bekommt die Lindenschänke eine neue Ausrichtung: Weg von bayrisch-sächsisch zu nur noch sächsisch. Unger plant außerdem, jeden Freitag frischen Fisch zu räuchern.

Mirko Unger (r.) betreibt künftig die Lindenschänke. In der Küche wirbelt Chefkoch Michél Möbius. © Quelle: Anja Schneider

Gemeinsam mit Chefkoch Michel Möbius freut er sich auf die Eröffnung am Sonnabend. „Es ist ein wunderschönes Objekt. Ich habe lange überlegt und beschlossen, die Herausforderung anzunehmen“, erklärt Unger seine Entscheidung. Am Sonnabend geplant ist ein Fassbieranstich. Neuer Bierpartner ist die Glückaufbrauerei aus Gersdorf.

Video: Dresdner Lindenschänke öffnet Die Dresdner Lindenschänke wird am letzten Aprilwochenende neu eröffnet. Mirko Unger hat das traditionsreiche Lokal an der Elbe übernommen. © Quelle: Anja Schneider

Erst im vergangenen Jahr kam für das vorherige Betreiberehepaar Engert der Schock: Ihr Vertrag wurde gekündigt. Inzwischen bewirtschaften sie den ehemaligen Trobischhof in Alttrachau.

Seit der zwischenzeitlichen Schließung ist viel passiert: Das Gebäude wurde renoviert und neu dekoriert. Außerdem ist der Abenteuerspielplatz „Nautilus“ neugestaltet. Nur Personal fehlt Unger noch. Man sei auf der Suche.

Öffnungszeiten Lindenschänke Biergarten: Di – So von 12 – 22 Uhr, Lindenschänke Gasthaus: Di – Do von 15 bis 22 Uhr, Fr – So von 12 – 22 Uhr