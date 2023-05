Liveticker: Lina E. kommt frei – Haftbefehl gegen Auflagen vorerst ausgesetzt

Dresden/Leipzig. Das Oberlandesgericht in Dresden hat unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen verkündet, wie das Urteil gegen die Leipziger Studentin Lina E. und die Mitangeklagten ausfällt. Das Interesse der Öffentlichkeit weit über Sachsens Grenzen hinaus ist enorm. Nach fast 100 Verhandlungstagen geht damit einer der größten Linksextremismusprozesse seit Jahren in Deutschland zu Ende.

Die LVZ ist für Sie vor Ort am Oberlandesgericht in Dresden und wird auch die Reaktionen in Leipzig nach dem Urteil begleiten. Alle Entwicklungen können Sie hier im Liveticker nachlesen.

Alle Infos zum Prozess um Lina E. im Liveticker