﻿Liegewagen im neuen Nachtzug Prag-Dresden-Zürich kaputt

Dresden. Der erst im Dezember wiedereingeführte Nachtzug „Conopus“ zwischen Prag und Zürich über Dresden, Riesa und Leipzig ist derzeit ohne Liegewagen unterwegs. Ein Sprecher der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) teilte auf Anfrage mit, der Ausfall dieser Wagen werde voraussichtlich bis Ende Januar dauern.

Für die Verbindung Prag-Dresden-Zürich mieten die SBB laut einem Bahnsprecher in Zürich drei Liegewagen von der Firma RDC Asset GmbH an. An allen Wagen, inklusive des Reservewagens, traten demnach „unvorhergesehene Mängel bei den Energieversorgungsanlagen auf“. Diese würden vom Fahrzeughalter, also der RDC, repariert.

Wer im Sitzen fährt, bekommt die Hälfte des Fahrpreises zurück

Ersatzweise hängen die SBB aktuell einen Sitzwagen – üblicherweise der 1. Klasse – in das Euronight-Zugpaar EN 458/459. Im Vergleich zum abgedunkelten Liegewagen mit Abteilen ist es im Großraumwagen die ganze Nacht über taghell. Die Liegewagen seien vorübergehend für den Verkauf gesperrt, bis sie wieder einsatzfähig sind, hieß es.

Für die Strecke gelte allgemein eine Vorverkaufsfrist von rund vier Monaten. Die SBB besitzen selbst keine eigenen Nachtzugwagen mehr, sodass nur der Sitzwagen als Ersatz zur Verfügung stehe. Reisende, die Liegeplätze gebucht haben, können von ihrer Reise absehen und sich den Fahrpreis erstatten lassen. Wer dennoch reist oder reisen muss und zwangsweise im Sitzwagen Platz nimmt, erhalte die Hälfte seines Fahrpreises zurück, hieß es.

Ein Schlafwagen bietet höheren Komfort als ein Liegewagen

Der Sitzwagen der 2. Klasse und der Schlafwagen werden von der Tschechischen Staatsbahn gestellt und sind weiterhin planmäßig im Einsatz. Beim Sitzwagen handelt es sich um einen Abteilwagen. Ein Schlafwagen bietet höheren Komfort als ein Liegewagen und hat beispielsweise auch Single- oder Doppelabteile für individuelles Reisen. Liegewagen haben hingegen üblicherweise vier oder sechs Liegeplätze je Abteil. Die Liegen können tagsüber in Sitze umgewandelt werden.

Zwischen Prag und Leipzig verkehrt der „Canopus“ als Eurocity und führt auf diesem Streckenabschnitt noch weitere Waggons mit, so auch einen Speisewagen und einen regulären Sitzwagen der 1. Klasse.

Von Lars Müller