﻿Dresdner Lieferando-Fahrer wollen einen Betriebsrat gründen

Dresden. Es ist Sonntag, regnerisch, der Kühlschrank ist leer und Lust auf Reste hat man auch nicht. Also bei Lieferando Essen bestellen. Was für die Kunden bequem und einfach ist, bedeutet für die Fahrer des Lieferdienstes oft Stress. Nicht nur, dass sie ständig Wind und Wetter ausgesetzt sind, auch die Kommunikation mit den Vorgesetzten ist schwierig, viele Fahrer vermissen den nötigen Respekt. Deshalb sind rund ein Dutzend der Angestellten des Dresdner Ablegers von Lieferando dabei, einen Betriebsrat zu gründen. Unterstützung dabei gibt es von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG).

„Arbeitskampf, nichts anderes“

Magnus Heerlein, Bachelorstudent der Hydrowissenschaften und im Midi-Job-Modell bei Lieferando angestellt, wollte etwas unternehmen gegen die Dinge, die aus Sicht der Fahrer beim Lieferdienst schieflaufen. Also begann er, sich mit seinen Kollegen auszutauschen. „Das ist teilweise gar nicht so leicht“, sagt Heerlein. Viele Angestellte befänden sich noch in der Probezeit, seien in erster Linie froh über die Anstellung und wollen demzufolge kein Risiko „durch Arbeitskampf“ eingehen.

Arbeitskampf? „Ja, denn es ist nichts anderes als das“, erwidert der 26-jährige Student. Sein Kollege Alexander Kentop, hauptberuflich Intensivpfleger und als Minijobber bei Lieferando, beteiligt sich. „Ich mach mit, um für unsere Rechte einzustehen“, sagt er.

Mangelnde Kommunikation mit der Zentrale

Die beiden Fahrer können diverse Punkte nennen, die aus ihrer Sicht die Arbeit als Lieferanten erschweren. Da wäre zum einen die Kommunikation bei Problemen mit dem Konzern. Die Angestellten im „Hub“ – also der Zentrale in Dresden auf der Maxstraße – seien nicht diejenigen, die Anrufe der Fahrer bei Problemen entgegennehmen. Die „Rider“, zu Deutsch Fahrer, reden oft mit Personen, die weder in Dresden sitzen, noch sich mit den Straßen der Stadt auskennen. Das führe zu viel Ärger und teilweise sinnlos gefahrener Strecke, wenn mit den Adressen der Besteller oder der Routenplanung etwas nicht stimme.

Im Winter zeigen sich die Probleme

Zum anderen bringen der teils eisige Winter, aber auch der Sommer mit der extremen Hitze, Probleme mit sich. Im Sommer 2022 sei es teilweise eine Zumutung gewesen zu fahren, sagt Kentop. „Die Hitze ist deutlich gefährlicher“, befindet er im Vergleich mit der winterlichen Kälte. „Aber einen Bonus gibt es dafür nicht.“ Anders als für die Fahrt im Winter. Wenn Glätte einsetze, seien die Rider verpflichtet, erstmal zu testen, ob man fahren kann. Sie entscheiden dann selbst, ob sie pausieren oder weiterfahren. Diese Pause werde dann trotzdem vergütet und das klappe auch „oft ohne Probleme“, bestätigt der Student. Dennoch seien trotz der Angst vor Unfällen immer ein paar Auslieferer unterwegs. Gerade Fahrer in der halbjährigen Probezeit trauten sich oft nicht, auszusetzen oder wüssten gar nicht, dass dies überhaupt eine Option sei.

„Das ist einfach respektlos“

„Wir fühlen uns einfach nicht ernst genommen“, postuliert Heerlein. Gebe es aus ihrer Sicht ernstzunehmende Probleme, würden sie oft abgespeist. Oder das Unternehmen beschließe Neuerungen, ohne es mit denen zu besprechen, die ausliefern. So wurde kürzlich das Liefergebiet erweitert – teilweise entlang der Elbe bis Radebeul und in Richtung Osten bis zum Ende der Grundstraße. „Nicht alle fahren E-Bikes“, mahnt Heerlein. Die Grundstraße sei ohne elektrische Unterstützung extrem kräftezehrend. „Das ist einfach respektlos“, findet Kentop. Es hätte wenigstens mit den Fahrern abgesprochen werden müssen.

Lieferando entgegnet auf DNN-Anfrage: „Wie andere Unternehmen optimieren auch wir unsere Servicebereiche kontinuierlich auf Nachfrage der Kunden. Das ermöglicht unseren Service dort, wo Restaurants und Verbraucher ihn nachfragen. Wenngleich die aktuelle Anpassung nur einen Bruchteil aller Fahrten betrifft.“

Lieferando zahlt Verschleißpauschalen

Beim Liefern auf dem Rad ist der Drahtesel unverzichtbar. Die Fahrer bemängeln, dass es zwar mehr und zum Teil auch neuartigere Elektroräder gebe, doch diese nicht reichen, um jede Person pro Schicht auszustatten. Lieferando widerspricht: „Wir haben ausreichend Elektrofahrräder zur Verfügung, decken damit den aktuellen Bedarf unserer fahrenden Kolleginnen und Kollegen.“ Wie viele es genau sind, teilt der Konzern nicht mit.

Und doch fahren – gerade an den Wochenenden – viele mit ihren eigenen Rädern. Dabei verschleißen die Gefährte überdurchschnittlich. Lieferando bietet in Dresden einmal pro Jahr eine Art Generaldurchsicht an, erzählen die Rider. Dazu gibt es pro gefahrenen Kilometer eine Verschleißpauschale von 14 Cent – vier davon müssten versteuert werden, heißt es von den Angestellten. Eine Werkstatt des Vertrauens zu besuchen, ist für die Lieferleute kostspielig. Der hauptberufliche Pfleger, der ab und an Schichten fährt, berichtet 123 Euro an Unkosten, nur damit er „arbeiten kann.“ Er vermutet, sein Arbeitgeber wolle „die Kosten drücken“. Laut Lieferando gibt es zum Thema Verschleißpauschale keine Beschwerden.

Ein Betriebsrat muss her

Viel Kritik, kaum Lösungsansätze. Was tun? Heerlein erzählt, dass sich zehn Leute fanden, die die Arbeitsbedingungen der Fahrer für verbesserungswürdig hielten. Der Blick nach Berlin und Frankfurt zeigte: Sie haben das Recht, einen Betriebsrat zu gründen. An dieser Stelle kam die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) ins Spiel. NGG-Mitarbeiter vor Ort halfen dabei, sich zu organisieren – es gab Gespräche und Workshops.

„Die einzigen, die einen verstehen, sind die Fahrer“

Um einen Betriebsrat zu gründen, brauchte es zunächst einen Wahlvorstand für Dresden. Da es in anderen Städten bereits eine Arbeitnehmervertretung gab, sich inzwischen auch ein Gesamtbetriebsrat gegründet hatte, übernahm der die Bestellung. Gegenwärtig werden Listen für die Wahl zusammengestellt – sowohl Fahrer als auch „Lieferando-nahe Angestellte“ können sich aufstellen lassen. Noch im ersten Quartal des Jahres soll ein siebenköpfiger Betriebsrat gewählt werden. Heerlein hofft, dass viele Fahrer in das Gremium kommen: „Die einzigen, die einen verstehen, sind die Fahrer“, sagt er.

Nun, das muss nicht so kommen, aber wichtig sei, dass es überhaupt eine Vertretung auch in Dresden gibt. Mit der müssen dann künftig Entscheidungen wie die Erweiterung des Liefergebietes besprochen werden. Die Initiatoren hoffen für die nächste Zeit auf bessere Absprachen, mehr Mitspracherecht und vor allem: mehr Respekt.