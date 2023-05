﻿Lieferando-Fahrer streiken erstmalig in Dresden für 15 Euro-Tarifvertrag

Dresden. Bis sich Lieferando mit der Tarifkommission an den Tisch setzt – solange wollen die Gewerkschaftler von „Nahrung-Genuss-Gaststätten“ (NGG) mit den Lieferanten streiken. Dabei war der vierstündige Warnstreik am Donnerstagabend der erste seiner Art in Dresden und der vierte bundesweit. Die Forderungen: 15 Euro pro Stunde, 6 Wochen Urlaub sowie Boni für Sonn- und Feiertage.

Um ihren Bestrebungen Gehör zu verleihen, versammelten sich ab 17 Uhr circa 60 Menschen vor dem „Lieferando-HUB“ – also der Zentrale des Dresdner Ablegers. Das waren Fahrer selbst, aber auch Gewerkschaftler von NGG und der „Freien Arbeiter*innen-Union“ (FAU) sowie eine Handvoll Menschen, die sich solidarisierten.

Im Zweifel in Amsterdam

Mit Schilderungen von Fahrern und Kollegen aus Köln, wo sich der erste Betriebsrat innerhalb des deutschen Ablegers von Lieferando gründete, begann der Streik. Veit Groß, Gewerkschaftssekretär bei NGG und maßgeblich unterstützend bei der Gründung des Dresdner Betriebsrates, eröffnete die Veranstaltung mit deutlichen Worten. „Wenn Lieferando sich weiter so dumm stellt, dann können wir auch anders. Dann ist das heute nicht der letzte Streik in Dresden.“ Im Zweifel müsse man halt vor dem Mutterkonzern „Just Eat Takeaway“ in Amsterdam demonstrieren. Doch warum eigentlich diese deutlichen Worte?

15 Euro Stundenlohn für mehr Verkehrssicherheit

Man habe seit der Gründung des gewerkschaftsnahen Betriebsrates regelmäßig den Arbeitgeber Lieferando kontaktiert und zu Tisch gebeten. Gemeinsam wollen Gewerkschaft und Betriebsrat einen tariflichen Stundenlohn von 15 Euro pro Stunde mit dem Arbeitgeber festsetzen. Dazu fordern sie 6 Wochen Urlaub sowie Zuschläge für Sonn- und Feiertage. Lieferando hat in letzter Zeit immer wieder betont, dass sie im Durchschnitt 14 Euro die Stunde zahlen würden. Mark Baumeister, Referatsleiter bei der NGG hält das für „Fake-News“. Man könne nicht einmal nachvollziehen, wie der Arbeitgeber auf diesen Wert käme – mangelnde Transparenz. Lieferando argumentiert mit seinem Bonussystem, doch dieses empfinden die Fahrer als gefährlich. Denn durch den Druck, viele Bestellungen in kurzer Zeit zu absolvieren, steige das Risiko für Unfälle. Nur so könne man tatsächlich 14 Euro Stundenlohn schaffen.

Der Miete Hinterherfahren

„Viele unserer Fahrer fahren am Ende des Monats der Miete hinterher“, sagt Baumeister. Das könne nicht sein, bei der schweren Arbeit, die die Fahrer verrichten. Beim Streik geht es allerdings nicht nur um die Kollegen auf den Rädern. Die liefernden Autofahrer mit ihren eigenen Fahrzeugen würden nicht vom Fahrpersonalgesetz wie beispielsweise die LKW-Fahrer profitieren. So wären auch die motorisierten Kollegen angehalten, möglichst schnell, möglichst viel zu liefern – und das bei fehlender Versicherung. Eine Gruppen-Kaskoversicherung würde Lieferando lediglich 8 Euro am Tag kosten, rechnet Mark Baumeister vor.

Linke will sich für Lieferanten im Landtag engagieren

Nico Brünler, Abgeordneter für die Linke im Sächsischen Landtag, wollte auch ein paar Worte an die „Lieferandos“ richten. Arbeitskampf und Linke, klar, das ginge seit der Gründung der Partei Hand in Hand. So könne und wolle er das Thema gerne in den Landtag tragen. „Vor allem geht es aber darum, Solidarität zu zeigen“, sagt er den DNN am Rande des Streiks. Ein System wie das des Lieferdienstes dürfte es aus seiner Sicht eigentlich gar nicht mehr geben. Diese „Digitalökonomie“ ließe keine „gute Löhne für gute Arbeit“ zu, so Brünler weiter. Er stichelt: junge Mitglieder anderer Parteien hätten wohl vergessen, zu welchen Konditionen sie in ihren frühen Jahren gearbeitet hätten.

Immerzu erklärten die Streikenden den Touristen und Anwohnern ihr Anliegen. So auch auf dem Neumarkt. © Quelle: Elias Hantzsch

Selbstbewusstes Auftreten

Vor dem „Hub“, auf dem Weg durch die Innenstadt und an den Standorten der Kundgebungen trat die streikende Belegschaft sehr selbstbewusst auf. Man könne sich stets auf den Rückhalt der Gewerkschaften verlassen, beteuert Markus Schlimbach, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) im Bezirk Sachsen. Auf die Millionen Mitglieder des DGB und die anhaltende Solidarität könnten sie zählen. Diese Zuversicht spiegelten mehrere Fahrer in Gesprächen.

„Eine Misskommunikation“

Für Verwunderung sorgte ein Vorfall, der schnell aufgeklärt war. Zwei Betriebsräte wollten die Zentrale in der Maxstraße während des Streiks betreten, doch wurden von „Hub“-Mitarbeitern gehindert. Der Aufschrei war groß, das sei undemokratisch, doch die Situation war binnen Minuten geklärt. „Es gab eine Misskommunikation“, erklärte ein Polizist, der die Situation klärte.

Erst Betriebsrat, dann Streik

Auch die NGG unterstützt die Dresdner Fahrer maßgeblich. So beriet die Gewerkschaft einige der Lieferanten bei der Gründung ihres Betriebsrates. Das Ziel war dabei, viele Fahrer im Gremium unterzubringen, um gegenüber dem Arbeitgeber bessere Verhandlungsmacht zu haben. Das gelang nach Monaten der Planung dann Ende März. Die Wahlbeteiligung der Belegschaft lag bei 52 Prozent und sei somit für eine Branche, bei der alle in der Stadt unterwegs sind, außergewöhnlich hoch gewesen. Von den Initiatoren der Betriebsrat-Idee wurde die hohe Beteiligung als klares Zeichen gewertet, dass viele sich Veränderungen der Arbeitsbedingungen wünschten. Der Streik am Donnerstag lieferte die Bilder zu dieser Vermutung. Zwar wurde der Lieferando-Betrieb an diesem Abend nicht „lahmgelegt“, was erklärtes Ziel war, doch man war sich sicher, „ein Zeichen gesetzt zu haben.“ Jetzt müsse der Arbeitgeber an den Tisch kommen.

