﻿Lieferando Dresden hat erstmals einen Betriebsrat

Die Lieferando-Belegschaft in Dresden hat nach zähem Ringen ihren ersten Betriebsrat gewählt. Jetzt geht es um einen einheitlichen Tarif von 15 Euro pro Stunde.

Dresden. Der Dresdner Ableger von Lieferando hat einen Betriebsrat. Das macht das Gremium nun zum Zweiten in Sachsen neben Leipzig. Die Wahlbeteiligung der Angestellten und Minijobber war am Wahltag für die Branche unüblich hoch, teilt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit. Die Initiatoren freuen sich, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Als Nächstes geht es in den Tarifstreit.