﻿Neue Lichtinstallation im Stadtzentrum: „Flüchtlinge werden kommen“

Als Adaption an den Slogan aus 2015 soll die Lichtinstallation der Bosnierin Šejla Kamerić am Pirnaischen Platz auf eine „fundamentale Tatsache“ aufmerksam machen.

Robert Thiele und Uwe Boswank (v.l.) bringen die Installation an der Fluchttreppe des Landhauses an.

Dresden. „REFUGÈES WILL COME“ heißt es auf fünf mal zwei Metern seit Freitag an der Fluchttreppe des Landhauses. Es handelt sich um eine Kunstinstallation der bosnischen Künstlerin Šejla Kamerić im Rahmen des Kunstprojektes „Nordost Südwest“. Aus aktuellen Anlass soll das Kunstwerk über den Kernzeitraum 4. November bis 12. März 2023 an der Treppe thronen.

Flüchtlinge werden kommen

Der Wortlaut der Leuchtschrift bezieht sich auf den Slogan aus 2015, als im Rahmen der Flüchtlingsbewegung den Menschen auf der Flucht mit „Refugees Welcome“ symbolisiert wurde, dass Deutschland sie gerne empfange. Die Adaption sagt nun: Flüchtlinge werden kommen.

Eine fundamentale Tatsache

Dr. Gisbert Porstmann, Direktor der Museen der Stadt Dresden: „Museen sind zentrale Orte der Gesellschaft, an denen permanent Zukunft verhandelt wird. Die minimale Variation am Slogan verwandelt diesen in eine fundamentale Tatsache – die nicht von unserer Zustimmung oder Ablehnung abhängig ist.“

