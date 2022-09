﻿Letzter Bürotag für drei Beigeordnete in Dresden

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU), Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) und Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) haben am Freitag ihren letzten Bürotag. Die siebenjährige Amtszeit der Beigeordneten ist ausgelaufen, ab Montag bleiben ihre Posten unbesetzt. Alle drei wollen gerne weitermachen, aber das ist nicht sicher. Am Montag verhandelt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) wieder einmal mit den Fraktionen von CDU, Grünen, Linken, SPD und FDP über den Zuschnitt der Dezernate im Rathaus und das Personal.

Eva Jähnigen (Grüne), Detlef Sittel (CDU), Peter Lames (SPD) © Quelle: DNN

Beharren alle Seiten auf ihren Maximalforderungen, wird es keinen Kompromiss geben und keine neuen Beigeordneten. Am 30. September ist dann auch für Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke) Schluss, am 31. Oktober für Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke). Dann wird es einsam um den Oberbürgermeister, er hat dann nur noch einen Baubürgermeister und einen Bildungsbürgermeister in der eigentlich siebenköpfigen Beigeordnetenriege. Die Uhr tickt, die Verhandlungspartner müssen sich bewegen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Die vergangenen zwei Jahre haben gezeigt, dass eine Kontaktnachverfolgung bei hohen Inzidenzen wenig sinnvoll ist und viele Kapazitäten bindet. Frank Bauer Leiter des Amtes für Gesundheit und Prävention, über die Erfahrungen mit Corona-Maßnahmen.

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Das ist die aktuelle Corona-Situation in Dresden: Die Inzidenz liegt etwas über 200, die Schule hat begonnen. Wie ist die aktuelle Corona-Situation in Dresden und welche Neuerungen soll es bis zum Herbst geben? Antworten auf die zehn wichtigsten Fragen. Jetzt lesen

Bundestag bringt Corona-Regeln auf den Weg – das soll ab Oktober gelten: Lange wurde um das neue Infektionsschutzgesetz gerungen, nun hat es der Bundestag verabschiedet. Am Mittwoch stimmte die Mehrheit der Abgeordneten für den Entwurf der Ampelkoalition. Ein Überblick über die Maßnahmen, die ab Oktober gelten. Jetzt lesen

Neue Corona-Impfstoffe: Sachsens Apotheken rechnen mit Lieferung in wenigen Tagen: Die neuen Corona-Impfstoffe von Biontech und Moderna sollen in den nächsten Tagen geliefert werden. Eine umfangreiche behördliche Impfstellen-Struktur wird es nicht mehr geben. Jetzt lesen

Keine Maskenpflicht mehr in Flugzeugen – ist das sinnvoll? Nach langem hin und her steht nun fest: Die Maskenpflicht in Flugzeugen ist in Deutschland demnächst Geschichte. Dabei gilt der Mund-Nasen-Schutz im Kampf gegen die Corona-Pandemie als eines der wirkungsvollsten Instrumente. Kann das gutgehen? Jetzt lesen

Dresden und die Region

Manche mögen es exklusiv: Für Luxuswohnungen werden nach wie vor hohe Preise fällig. © Quelle: Dima-Immobilien

Vier Trends auf dem Immobilienmarkt Dresden

Coronakrise, Ukraine-Krieg, Inflation: Wie wirken sich die aktuellen Probleme auf die Dresdner Immobilien-Preise aus? Und welche Prognosen lassen sich ableiten? Jetzt lesen

Unsere Leseempfehlungen

Aus unserem Netzwerk

Queen Elizabeth II. ist im Alter von 96 Jahren gestorben. © Quelle: Paul Grover/Daily Telegraph

Queen Elizabeth II. – die Königin der Rekorde

Die Welt trauert um Elizabeth II.: Sieben Jahrzehnte stand die Queen an der Spitze des Vereinigten Königreichs. Sie hat Geschichte mitgestaltet wie kaum ein anderer Staatschef der Gegenwart. Und sie hat ihr Land verändert – nachhaltig, wie sich schon jetzt zeigt. Jetzt lesen

Termine des Tages

12 Uhr: Auf dem Neumarkt öffnet der Herbstmarkt - Bis zum 3. Oktober sind Händler mit einem breit gefächerten Angebot vor Ort. Es gib taußerdem ein abwechslungsreiches Programm und Fahrspaß für die Kleinen mit historischem Riesenrad, Kindereisenbahn und Kinderkarussell.

15.30 Uhr: Gesellenfreisprechung 2022 der Kreishandwerkerschaft Dresden - . Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) spricht ein Grußwort. Ort: Forum am Altmarkt der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dr.-Külz-Ring 17, 01067 Dresden. www.hwk-dresden.de

18 Uhr: Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Dresden - in Verbindung mit der 30. Verbandsdelegiertenversammlung des Stadtfeuerwehrverbandes Dresden e. V. Die Zweite Bürgermeisterin Annekatrin Klepsch spricht ein Grußwort.

19.30: Götz Alsmann - L.I.E.B.E.- Open Air auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch - Götz Alsmann singt Lieder der Liebe. Nach seinen musikalischen Ausflügen nach Paris, New York und Rom widmet sich der König des Jazzschlagers wieder den Werken der großen Komponisten und Texter des deutschen Sprachraums, heißt es in der Ankündigung bei Sachsen Net.

20 Uhr: „Mieses Klima, Wetter prima!“ im Friedrichstattpalast - „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Thomas Schuch und Jörg Lehmann liefern einen satirischen Wetterbericht, der uns wieder auf Betriebstemperatur bringt. Ein kabarettistisches Wechselspiel zwischen Gewitterfronten und heiteren Abschnitten. Ort: Friedrichstattpalast, Wettiner Platz 10 (Eingang Jahnstraße) Dresden 01067

Wer heute wichtig wird

Die CDU stellt heute und morgen auf ihrem Parteitag die Weichen für die Zukunft. © Quelle: picture-alliance / dpa

In Hannover beginnt der 35. Parteitag der CDU. Im Mittelpunkt stehen die Reaktionen der Politik auf die Preissteigerungen im Energiebereich und die Inflation, mögliche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie die Diskussion über die Einführung einer Frauenquote

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle. (Archivbild) © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

... der „Führer“-Skandal bei den Bayreuther Festspielen: Darf man das sagen?

Darf das Wort „Führer“ im Bayreuther Festspielhaus erklingen? Dort, wo Adolf Hitler einst ein und aus ging? Darüber ist auf dem Grünen Hügel ein Streit entbrannt - mit prominenten Protagonisten. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

