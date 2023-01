﻿Gegen Kiesabbau: Letzte Generation klebt sich mal wieder in Dresden fest

Die „Letzte Generation“ blockiert am Freitagmorgen in Dresden den Zelleschen Weg. Es staut sich nicht, denn die Polizei hat eine schnelle Umleitung eingerichtet.

Dresden. Die Klimaschutzgruppe „Die letzte Generation“ hat in Dresden am Freitag zum wiederholten Mal mit einer Straßenblockade auf sich aufmerksam gemacht. Zehn Aktivisten blockieren seit kurz nach 8 Uhr den Zelleschen Weg etwa in Höhe der Bergstraße.

Einige haben sich auf der Straße festgeklebt, jedoch nicht alle, um Platz für Rettungsfahrzeuge machen zu können.

„Heibo bleibt“ steht auf der Hand einer Festgeklebten. © Quelle: Anja Schneider

Der Verkehr in Richtung Nürnberger Ei kommt anders als bei ähnlichen Blockaden nicht komplett zum Erliegen. Polizeibeamte leiten die Autos kurz vor der Sperre um – die Umfahrung läuft über die Einsteinstraße.

Die Dresdner Verkehrsbetriebe meldeten zwischenzeitlich, die Haltestelle an der SLUB mit der Linie 61 nicht bedienen zu können. Vor Ort passierten jedoch Busse im Schritttempo die entsprechende Stelle.

Blockade der Letzten Generation am 20. Januar Dresden, 20. Januar 2023: Die Gruppe "Letzte Generation" blockiert am Freitagmorgen den Zelleschen Weg in Dresden. Ziel ist diesmal der Kiesabbau in Ottendorf-Okrilla.

Die Protestaktion richtet sich heute nicht gegen die Klimapolitik Deutschlands und der Welt im Allgemeinen, sondern hat ein lokal ausgerichtetes Ziel: Den Kiesabbau in Ottendorf-Okrilla. „Der Kies hier und die Kohle unter Lützerath muss im Boden bleiben, um die Zivilisation und die Demokratie zu schützen“, erklärte die Gruppe im Vorfeld. Kies werde zu Beton, einem CO2-intensiven Rohstoff. Alternativvorschlag: „mit recycelten und frisch gewachsenen Materialien zu bauen, statt zukünftigen Generationen Ressourcen zu stehlen.“

Dementsprechend trugen die Aktivisten Plakate mit Aufschriften wie „Heibo bleibt“ – „Heibo“ nennt sich die Waldbesetzung in der Nähe des Kiesabbaus – und „Letzte Generation vor den Kipppunkten“.

Von luk/fkä