Das sagen Leser zur Verödung der Dresdner Innenstadt und vieler Geschäftsstraßen

Dresden. Der meist recht öde Altmarkt, leere Geschäfte in der Innenstadt, die kränkelnde Oschatzer Straße – die DNN haben in den letzten Wochen viel über Einkaufsmöglichkeiten bzw. deren Verschwinden geschrieben.

Gleichzeitig öffnete der erste Teil des neu erbauten Kaufparks Nickern. Auch im Elbepark gibt es Veränderung. Es gibt Bewegung in der Einzelhandelslandschaft Dresdens und das nehmen auch unsere Leser wahr. Eine Auswahl an Meinungen:

Der Altmarkt: Ein überdimensionierter Platz ohne Funktion

Um diesen Kommentar geht es: Dresdens Innenstadt braucht massentaugliche Highlights

Sehr geehrter Herr Baumann-Hartwig, vielen Dank für Ihren Kommentar zum Altmarkt. Gern möchte ich mich in prägnanter Kürze dazu äußern. Sie haben mit allem Recht, was Sie schreiben. In meinen Augen vernachlässigen Sie freilich die Historie. Was meine ich damit?

Dresden vor 1945 ist das Gegenteil des heutigen Dresdens. War es früher eine dicht besiedelte Stadt, ist es heute der Fläche nach ein Gigant Deutschlands. Jedoch nicht der Einwohnerzahl nach. Hier liegt ein Dilemma der stadtplanerischen Entwicklung der Stadt.

Nach dem Krieg wurde der Altmarkt deutlich vergrößert, gleichzeitig aber brach die Einwohnerzahl der Innenstadt dramatisch ein. Dresden ist heute eine Stadt mit multiplen Zentren. Der Altmarkt ist ein überdimensionierter Platz ohne Funktion. Man hätte ihn nach 1990 verkleinern sollen oder aufteilen – beispielsweise mit der Pflanzung von drei bis fünf Großbäumen.

Hat jetzt tolles und teures Pflaster, aber sonst wenig, was die Aufenthaltsqualität steigert: Der Dresdner Altmarkt. © Quelle: Michael Lukaszewski

So hätten sich die Menschen den Platz im Sommer nutzbar manchen können. Wie Sie sagen, es ist eine Steinwüste und somit in den Sommermonaten lebensfeindlich. Zudem ist die schöne und intelligente Schwester beziehungsweise der Bruder um die Ecke – der Neumarkt.

Die Stadt muss endlich wieder Anreize und Wohnraum im Zentrum schaffen. Die St. Petersburger Straße ist dem Anschein nach sakrosankt. Schaut man sich die historische Bebauung an, wird einem ganz anders.

Wenn die Stadt wieder einen Pirnaischen Platz oder Georgplatz sowie die angrenzende Bebauung hätte, wären viele Probleme der schlecht frequentierten Innenstadt passe – um es nur kurz anzureißen.

Und ja, die Stadt benötigt keinen Porsche. Wie wäre es stattdessen mit einem Volvo? Der kann sich überall blicken lassen,ist praktisch und hat Stil.

Alexander Stiefler

Wie der Altmarkt, so auch der Postplatz

Vielen Dank für den Kommentar von Thomas Baumann-Hartwig, dem ich nur zustimmen kann. Hier ging es zwar um den Altmarkt, aber das Gleiche gilt auch für den Postplatz. Den aktuellen Streit um die zukünftige Nutzung in der Weihnachtszeit kennen Sie ja.

„Massentauglichkeit“ ist auch hier das Stichwort. Ich persönlich mag den alljährlichen „Hüttenzauber“ dort nicht (für mich zu viele Menschen auf engem Raum), aber das kann kein Maßstab sein, ist es aber offenbar leider für maßgebliche Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

Bitte behalten Sie das Thema im Blick.

Holger Szymanski

Politik der Stadtverwaltung gegen eine lebendige Innenstadt

In der DNN wurde beklagt, dass man zwar in die Modernisierung der Oschatzer Straße viel Geld gesteckt habe, die Straße, die früher eine Einkaufsmeile war, jedoch tot ist. Das ist kein Wunder. Denn in Reichweite befindet sich der riesige Elbepark. In der Innenstadt von Dresden stehen fast 80 Läden leer.

Seitens der Stadtverwaltung jammert man zwar, genehmigt aber gleichzeitig dem Herrn Krieger die Erweiterung des Kaufparks Nickern und erhöht die Parkgebühren in der Innenstadt. Schon der Elbepark wurde größer gebaut, als es die Baugenehmigung vorsah. Damals gab sich die Stadtverwaltung mit einer Geldzahlung zufrieden, statt Abriss zu verlangen.

Die Politik der Stadtverwaltung ist gegen eine lebendige Innenstadt gerichtet.

W. Schaffer

Die Ladenbesitzer sind selbst Schuld

Jeder der dort seinen Laden verloren hat ist selbst dran Schuld! Es gibt genügend Branchen und Lösungen. Aber ein Miniatur-Eisenbahnladen, „Werkzeug-Zubehör“ oder drei Blumenläden machen halt einfach keinen Sinn. Einfal mal ein Solarium, ein DM, einen vernünftigen China-Imbiss, eine Eisdiele oder Fressnapf eröffnen. Dann läuft das von ganz alleine.

Maik Kommer

