﻿Streiks im öffentlichen Dienst – gerecht oder Erpressung? So sehen es DNN-Leser

Reichlich eine Woche ist der große Streiktag her, an dem in Dresden fast kein öffentlicher Verkehr möglich war. Uns erreichten einige Leserzuschriften – die meisten sehen das Vorgehen der Gewerkschaften eher kritisch.

Dresden. Montag vor einer Woche erlebte Dresden einen der größten Streiks in jüngerer Zeit. Nur wenig fuhr. Die meisten DVB-Busse, alle Straßenbahnen, etliche Flugzeuge, die Dresdner S-Bahnen und fast alle Nah- und Fernzüge fielen aus.

Die Gewerkschaften Verdi und EVG legten fast den gesamten Verkehr lahm. Der Durchbruch in den Tarifverhandlungen steht aber weiter aus – die Streitparteien konnten sich nicht einigen, nun steht ein Schlichtungsverfahren mit Friedenspflicht an. Was aber sagen die eigentlich Betroffenen, die Bürger? Uns haben etliche Leserbriefe zum Thema erreicht.

Tariflöhne nach dem Durchschnitt der Lohnsteigerungen in der Wirtschaft berechnen

Den Warnstreik in fast ganz Deutschland betrachte ich als unverhältnismäßig. Ich bin Rentner und kann bei den geforderten Euro-Beträgen nur mit dem Kopf schütteln. Ähnlich geht es mir, wenn die Gewerkschaftsvertreter von Verdi „von den Arbeitgebern” reden. Wer sind denn die Arbeitgeber?

Es ist in meinem Fall die Stadtverwaltung, die wie der Name schon sagt, meine Steuern verwaltet. Gerade erst werden die Tarife im ÖPNV angehoben wegen gestiegener Kosten, also auch vergangener Lohntarif-Steigerungen. Was haben dann die jetzt geforderten Löhne für Folgen?

Die jetzt angekündigte Rentenerhöhung ist dagegen ein Almosen. Ganz zu schweigen von den Bürgern, die ihren Unterhalt mit Mindestlohn ohne jegliche Tarifbindung bestreiten. Es ist mir auch ein Rätsel, wie finanziell unterschiedlich aufgestellte Gemeinden ihre Pflichtaufgaben aus einheitlich vereinbarten Tariflöhnen bestreiten.

DVB-Vorstand Lars Seiffert zum Streik "Unverhältnismäßig hoch": DVB-Vorstandsmitglied Lars Seiffert zu den Forderungen der Streikenden © Quelle: Anja Schneider

In der sozialistischen Schule habe ich gelernt: Wenn der „Kapitalist” gute Gewinne macht, müssen auch die Arbeiter ihren Anteil bekommen – wenn nötig also erstreiten (sprich streiken). Das gilt bekanntlich für den öffentlichen Dienst nicht. Es kann nicht sein, dass jedes Mal die Straßenbahn, die Müllabfuhr, der Kindergarten streikt und der Bürger in Haftung genommen wird.

Nun möchte ich keineswegs den genannten Beschäftigten einen angemessenen Lohn absprechen, aber wäre es nicht sinnvoller, die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes nach einem Durchschnitt der Lohnsteigerungen in der Wirtschaft zu bezahlen? Damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich war engagiertes Mitglied in der IG Metall und auch im Betriebsrat. Somit weiß ich, dass es bei Tarifverhandlungen nicht nur um Löhne, sondern auch um die sonstigen Arbeitsbedingungen geht.

Es hatte schon einen verständlichen Sinn, dass es mal Beamte gab. Da konnten nicht einfach die Lokführer die halbe Wirtschaft lahmlegen. Damit möchte ich weder der „Beamten-Bahn” huldigen, noch die damals berechtigten Forderungen negieren, die die sogenannte Liberalisierung der Eisenbahn hervorgebracht hat.

Hans-Joachim Schulze

Die Folgekosten trägt der Steuerzahler

Die Streiks im öffentlichen Dienst sind problematisch. Während bei betrieblichen Streiks die Folgekosten durch die Betriebe selbst erwirtschaftet werden, müssen die Folgekosten im öffentlichen Dienst die Steuerzahler tragen, also die vom Streik Betroffenen. Sie verdienen teilweise weniger als die Streikenden und haben nicht deren sichere Arbeitsplätze.

Das Spektrum der Streikenden ist riesig und während es viel Verständnis für Bereiche gibt, in denen der Leistungsdruck enorm ist, wie im Gesundheitswesen, gibt es Bereiche wie zum Beispiel den Denkmalschutz und die Bauämter, die entweder überhaupt keinen Termindruck kennen beziehungsweise sich die Termine selbst vorgeben.

Hinzu kommen die Beamten, die vom Erfolg gleichermaßen profitieren und die zum Berufsende noch eine üppige Pension erwartet. Das Verständnis für diese vielen Streiks ist schon sehr zwiespältig.

Die Gewerkschaften reden gern von Gerechtigkeit, handeln aber selbst nicht danach. Durch ihre prozentualen Lohnforderungen sorgen sie selbst dafür, dass die Spitzenverdiener am meisten profitieren. Gerechtigkeit sähe so aus, dass die Mindestforderungen von 500 Euro einfach für alle gelten würde.

Das wäre von den Kommunen eher zu verkraften, die Einkommensschere ginge nicht noch weiter auseinander und die Spitzenverdiener würden es schon verkraften. Wenn dann große Gewerkschaften quasi fusionieren, um ganz Deutschland verkehrstechnisch lahmlegen zu können und somit viele Millionen Menschen schädigen, grenzt das schon an Erpressung. Diese Macht sollte in Deutschland niemand haben.

Peter Horn

Der Rest der Gesellschaft kann von solchen Lohnsteigerungen nur träumen

Sehr geehrte Frau Mendgen, Sie schreiben von „berechtigten Forderungen“ von 10,5 bis 12 Prozent mehr Lohn im öffentlichen Dienst der Gewerkschaften Verdi und EVG. Auf Seite 7 der gleichen DNN-Ausgabe findet sich die Nachricht vom Rekorddefizit der sächsischen Kommunen.

Um diesen Text geht es: Eine eiskalte Machtdemonstration mit berechtigten Forderungen

Ganz abgesehen davon, dass die Preissteigerungen nicht nur die Beschäftigten im öffentlichen Dienst betreffen, die in der Regel durch ein Arbeitsverhältnis in Festanstellung in gewisser Weise privilegiert sind, erhebt sich die Frage, ob Sie sich eigentlich auch Gedanken machen, wo das Geld für die gewaltigen Lohnsteigerungen herkommen soll? Über Steuererhöhungen oder weitere Schulden oder Stellenabbau und damit Leistungseinschränkungen, geringere Investitionsausgaben zum Beispiel bei Schulen oder Kindergärten?

Wirtschaft ist kein Wunschkonzert, und wer mehr Geld haben möchte, sollte auch eine Idee haben, wo es herkommen soll, vor allem, wenn man weiß, dass nicht mehr da ist.

Der Rest der Gesellschaft, der durch seine Steuern und Abgaben den öffentlichen Dienst finanziert, kann von solchen Lohnsteigerungen nur träumen, es gibt genügend Bereiche wie in der Gastronomie, dem klein- und mittelständischen Gewerbe – wie Bäcker, um nur ein Beispiel zu nennen – die inflationsbedingt eher mit Einkommensrückgängen zu kämpfen haben.

Unsere Kinder sind jünger als Sie, aber deutlich reflektierter im Umgang mit den Problemen der heutigen Zeit. Sie möchten sich konstruktiv in diese Gesellschaft einbringen, aber ihr Leben nicht in einer von Populismus verursachten Schuldenrepublik ohne Zukunft zubringen.

René Lutz

Es wird immer nur festgestellt, gefordert und abgeschafft

Die Forderung von mindestens 500 Euro mehr Gehalt sind weit mehr, als die geforderte Gehaltssteigerung von 10,5 Prozent.

Mir ist es aber ein großes Rätsel, wie und von wem dies zu erwirtschaften ist. Ich habe den Eindruck, es wird immer nur festgestellt, gefordert und abgeschafft. Das macht mir Angst.

Es sei noch angemerkt: Die Erzieher und Erzieherinnen vom Eigenbetrieb der Stadt Dresden, die in der Coronazeit einen direkten, unausweichlichen Kontakt zu vielen Kindern hatten, haben keine Corona-Zahlung erhalten, das ist sicherlich eher in den Verwaltungsbereichen verblieben. Homeoffice war da keine Option.

D. Unger