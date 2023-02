Leser der DNN spenden 107876 Euro für den guten Zweck

Die Leser der DNN spendeten über 100 000 Euro für „Dresdner helfen Dresdnern“. So werden die Gelder verteilt.

Dresden. Schecks über 107 876,13 Euro aus der DNN-Spendenaktion "Dresdner helfen Dresdnern" konnte Chefredakteur Dirk Birgel jetzt an die Begünstigten überreichen. Michael Doerwald, Vorsitzender der Dresdner Kinderhilfe, freute sich über 31 935,93 Euro, Ute Lämmel nahm 36 358,93 Euro für die Obdachlosenarbeit der Diakonie entgegen und Mareile Flatt-Beier vom Aufwind e. V. erhielt 39 581,27 für die Vereinsarbeit. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern ganz herzlich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Zu der Summe trugen auch die Erlöse der traditionellen DNN-Kunstauktion und des Benefizkonzertes bei. Bei der 26. Ausgabe der Auktion Ende November 2022 wurden 48 105 Euro eingenommen. Das Geld fließt nicht nur an "Dresdner helfen Dresdnern", sondern auch an die beteiligten Künstler und den Freundeskreis der Städtischen Galerie. Das Benefizkonzert in Kooperation mit der Hochschule für Musik veranstalteten die DNN zum 20. Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von db