﻿So wollen Anwohner die Lenbachstraße in Dresden-Strehlen aufpeppen

Eine Initiative will die Gehwege auf der Lenbachstraße aufhübschen. Nun sollen für erste Projekte Förderanträge gestellt werden. Am Freitag ist zudem ein Straßenfest geplant.

Dresden. Vor fast einem Jahr hatte die Stadt auf der Lenbachstraße in Strehlen durchgegriffen, dem Parken auf den Gehwegen einen Riegel vorgeschoben. Eine Initiative müht sich seither darum, die freigewordenen Flächen aufzupeppen und will nun Anträge für erste Projekte stellen. An diesem Freitag ist im Rahmen des vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) initiierten Park(ing) Days zudem ein Straßenfest geplant.

Erstmals fand der Park(ing) Day 2005 in Australien statt, inzwischen wird weltweit in vielen Städten jedes Jahr am dritten Freitag im September zu diesem Aktionstag aufgerufen. Im Kern geht es darum, zu zeigen, wie viel Platz in den Städten für parkende Autos vorbehalten wird – und wie die Flächen indes auch genutzt werden könnten. Genau das planen die Mitstreiter für eine schönere Lenbachstraße an diesem Freitag zwischen 15 und 19.30 Uhr.

Umfrageergebnisse werden vorgestellt

Dafür gilt auf dem einem Teil der Straße vorübergehend ein Parkverbot. Auf den Flächen wird es stattdessen ein buntes Programm geben, wie es vom Verein Kursif heißt, bei dem die Fäden der Initiative zusammenlaufen. Geplant sind verschiedene Vorführungen, Angebote für Kinder, Livemusik und ein Strehlen-Quiz. Die Initiative wird über den Stand der Dinge informieren und erste Ergebnisse der im Juli gestarteten Umfrage zur Verschönerung der Lenbachstraße vorstellen – aber auch weitere Ideen sammeln. Zudem werden Vertreter des ADFC und des in Dresden aktiven Carsharinganbieters Teilauto vor Ort sein.

An der Umfrage haben sich nach Angaben des Vereins bisher etwa 50 Menschen beteiligt. Dabei sprachen sich jeweils vier Fünftel für mehr Grün und mehr Fahrradbügel auf der Straße aus. Zwei Drittel wünschen sich Sitzmöglichkeiten. Nur fünf Prozent der Teilnehmer der nicht repräsentativen Erhebung wünschen sich indes Parkplätze wie früher.

Anträge für Hochbeete und Bank

Basierend auf diesen Ergebnissen möchte die Initiative nun in Kürze beim zuständigen Stadtbezirksbeirat Prohlis erste Anträge zur Förderung von Projekten stellen. Dabei gehe es um ein bis zwei Hochbeete und eine Bank, wie die SPD-Stadtbezirksbeirätin Dorothée Marth erklärt, die die Initiative bei ihrer Ar­beit unterstützt. Durch eine Förderung könnten bis zu 90 Prozent der Kosten übernommen werden.

Weil Teile des eigentlich breiten Gehwegs in der Vergangenheit teils so zugeparkt waren, dass Eltern mit Kinderwagen oder Menschen im Rollstuhl dort kaum oder gar nicht mehr durchkamen, hatte sich die Stadt zum Handeln veranlasst gesehen. Seit vergangenem Oktober dürfen Autos nicht mehr wie bisher quer zum Asphalt auf dem Gehwegbereich abgestellt werden, sondern nur noch längs auf der Fahrbahn. Aus Platzgründen wurde die Lenbachstraße zudem in eine Einbahnstraße umgewandelt.

Internet kursif.eu/projekte/projekt-lenbachstrasse