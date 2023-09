Platz für Räder und Bänke: Stadt macht Lenbachstraße in Strehlen schön

Dresden. Genau zwei Jahre ist es inzwischen her, da zog die Stadt auf der Lenbachstraße in Strehlen die Reißleine: Weil Bereiche des eigentlich breiten Gehwegs teils so zugeparkt waren, dass Kinderwagen oder Rollstühle kaum oder gar nicht mehr durchpassten, dürfen seither Autos nicht mehr quer auf den Randstreifen abgestellt werden, sondern nur noch längs auf der Fahrbahn.

Was blieb, sind die wüsten, durch unzählige Ein- und Ausparkvorgänge plattgewalzten Seitenstreifen. Doch die lässt die Stadt nun aufhübschen.

16 neue Fahrradbügel an der Lenbachstraße

Derzeit sind Bauleute dabei, die Randstreifen und Teile des Fußwegs zu erneuern. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis 6. Oktober und erfolgen in zwei Etappen. Zunächst werden sich die Arbeiter dem Abschnitt zwischen Robert-Koch-Straße und Teplitzer Straße widmen, im Anschluss folgt der Bereich hin zur Lockwitzer Straße. Damit für Material und Maschinen genügend Platz ist, bleibt eine Hälfte der Fahrbahn im jeweiligen Bauabschnitt gesperrt. Zudem gilt dort Halteverbot.

Die Lenbachstraße in Dresden-Strehlen noch vor rund zwei Jahren. Damals parkten die Autos quer zur Fahrbahn. Zwischen den Stoßstangen und Hauswänden war es allerdings teils so eng, dass dort nicht einmal mehr ein Kinderwagen durchpasste. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Dort, wo einst die Autos standen, wird nun eine Schotterrasenfläche entstehen. Die alten Baumschutzbügel werden demontiert, stattdessen werden insgesamt 16 Fahrradbügel im Erdreich verankert. Wie die Stadt zudem auf Nachfrage mitteilte, sind auch Bänke geplant.

In einer von Anwohnern initiierten Umfrage hatte sich eine übergroße Mehrheit der Menschen vor Ort für mehr Grün und Radbügel auf der Lenbachstraße ausgesprochen. Auch der Wunsch nach Sitzmöglichkeiten stieß bei den Teilnehmern auf eine mehr als deutliche Mehrheit.

Bauarbeiten kosten 47 000 Euro

Die Kosten für die Arbeiten beziffert die Stadt auf rund 47 000 Euro. Die Verschönerung der Lenbachstraße – die seit Änderung der Parkregeln aus Platzgründen auch nur noch eine Einbahnstraße ist – war durch den Stadtbezirksbeirat Prohlis beschlossen worden und wird durch dessen Budget finanziert. Die zukünftige Pflege der Flächen übernimmt den Angaben aus dem Dresdner Rathaus zufolge das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft.

