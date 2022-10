Lehrern in Dresden reicht es

Bildungsgerechtigkeit ist ein großes Wort. Es bedeutet nicht, dass alle den gleichen Abschluss schaffen sollen. Jedes Kind soll aber die gleiche Chance dazu haben. Egal, woher es kommt. Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder wirtschaftliche Lage, fordert nicht zuletzt das sächsische Schulgesetz.

Rechtsanspruch und Realität scheinen aber weit auseinander zu liegen. Lehrer an Dresdner Grundschulen haben jetzt ihrem Ärger darüber Luft gemacht. Politik, Dienstherr und Schulträger dürfen sich angesprochen fühlen.

In den Brennpunkt-Stadtteilen ballen sich die Probleme der Gesellschaft auch in den Schulen. Die Analyse ist bekannt: Die Bildungslaufbahn hängt von der sozialen Herkunft ab. Vom saloppen „Problem erkannt, Problem gebannt“ kann aber keine Rede sein.

Im Gegenteil: Die klassischen Defizite des Schulsystems verstärken die Probleme noch. Wenig Lehrer, viel Ausfall, volle Klassen. Belasteten Kindern ist damit nicht zu helfen. Wo die Probleme am größten sind, muss der Einsatz am stärksten sein, fordern die frustrierten Pädagogen in einem „Netzwerk Schulen für Bildungsgerechtigkeit“.

Dresden fördert Kindertagesstätten in sozialen Brennpunkten mit mehr Personal und Geld. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat jetzt geprüft, ob das sinnvoll ist. © Quelle: Archiv/dpa, Christian Charisius

Eine aktuelle Untersuchung bestätigt den Ansatz jetzt. Die Evangelische Hochschule Dresden hat die besondere Förderung der Stadt Dresden für Kitas in Brennpunkt-Stadtteilen untersucht. Die Erkenntnis ist eindeutig: Die bessere Ausstattung mit Personal und Geld ist doppelt gut – für Kinder und Erzieher.

Das darf getrost auf Schulen übertragen werden. Hier sind die Städte und Kreise für Gebäude, Hausmeister und Sekretärinnen zuständig und das Land für Lehrplan und Pädagogen. Dieser Systembruch führt immer wieder zu Komplikationen. Der „Schwarze Peter“ wandert hin und her.

Das hilft den Schulen nicht. Sie brauchen endlich gemeinsame Lösungen. Die Verteilung von Ressourcen an sozialen Kriterien auszurichten, gehört dazu. Auch damit werden Ungerechtigkeiten nicht verschwinden. Kritiker beklagen immer wieder, es bleibe eine bürokratische Entscheidung, wie viele Kitas oder Schulen mehr bekommen. Das mag sein, doch bei diesen kann geklotzt werden, statt das Geld auf viele Einrichtungen zu verkleckern.

Es gibt Ansätze bei der Stadt, Andeutungen beim Land – nun muss es endlich mal richtig losgehen.

Zitat des Tages

Der Preis, den die russische Bevölkerung dafür zahlen muss, dass sie ihre politische Mitbestimmung abgegeben hat im Tausch für Wohlstand und Konsum, wird eine moralische, wirtschaftliche und politische Katastrophe sein. Irina Scherbakowa Friedensnobelpreisträgerin und Gründerin der Organisation Memorial, bei einer Veranstaltung in Dresden

Die Corona-Nachrichten

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Corona in Dresden: Mehr als 6 500 aktive Fälle: Nach einem großen Sprung Anfang der Woche steigt die Corona-Inzidenz in Dresden nur noch langsam. Dennoch: 6 549 Personen gelten aktuell als ansteckend.

95 Prozent der Bevölkerung haben Antikörper gegen Corona: Laut einer Studie haben 19 von 20 Menschen in Deutschland eine Grundimmunität gegen das Coronavirus entwickelt - entweder durch Impfung oder durch Infektion.

Autorin Stokowski über Long Covid: „Es gibt immer noch sehr viele Tage, an denen ich nur im Bett liegen kann": Erschöpfung, Schwindel, Konzentrationsschwierigkeiten: Seit Anfang des Jahres leidet die Autorin Margarete Stokowski unter Long Covid. Schnelle Hilfe finden Betroffene in Deutschland nicht, kritisiert sie.

Dresden und die Region

Die Vertreter der drei geehrten Firmen beim Gruppenbild mit DNN-Chefredakteur Dirk Birgel (5. v. l.) und den Laudatoren. © Quelle: Dietrich Flechtner

Software, Schuhe, Spätburgunder: Das sind die Gewinner des DNN-Wirtschaftspreises

Für den DNN-Wirtschaftspreis „So geht's aufwärts" hat eine Jury zehn besonders erfolgreiche Unternehmen nominiert – und nun auch die Gewinner gekürt: Der Blick auf den gesellschaftlichen Nutzen, innovativer Handwerksgeist sowie die Symbiose von Wein und Kunst haben überzeugt.

Unsere Leseempfehlungen

Die „DNN am Sonntag" gibt's nur digital – was morgen drinsteht

DNN am Sonntag, 16.10.22 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Verbraucher und Unternehmen stellt die Energiekrise vor Herausforderungen. Die sächsische Landesregierung überlegt derzeit noch, ob sie Geld für ein eigenes Hilfspaket in die Hand nimmt. Andere Bundesländer helfen dagegen schon mit Millionen- und Milliardenbeträgen. © Quelle: Andrea Warnecke/dpa

Vorbilder für Sachsen? So helfen andere Bundesländer in der Energiekrise

In Sachsen wird seit Wochen über ein eigenes Hilfspaket diskutiert. Die Koalition kann sich nicht einigen. Andere Bundesländer haben dagegen schon auf die gestiegenen Energiepreise reagiert.

Termine am Wochenende

Sonnabend und Sonntag, 10 bis 18 Uhr: Graphikmarkt im Hygienemuseum - Nach zwei Jahren pandemiebedingter Improvisation in Form von Online-Märkten findet der Dresdner Graphikmarkt am 15. und 16. Oktober erstmals wieder im Konferenzzentrum des Deutschen Hygiene-Museums Dresden statt. Ort: Deutsches Hygiene-Museum, Lingnerplatz 10, 1069 Dresden

Sonnabend, 14 Uhr: Auswärtsspiel von Dynamo Dresden in Essen - 3. Liga, 12. Spieltag, die Dresdner wollen ihren Tabellenplatz mit Anschluss an die Aufstiegsränge behaupten. MDR und WDR übertragen live.

Sonnabend 17 Uhr: Zauberflöte mal anders - Das Dresdner Residenz Orchester präsentiert Mozarts bekannteste Oper im kleinen Format jedoch auf höchstem Niveau und mit einer ebenso herausragenden, wie ungewöhnlichen Besetzung. Ort: Wallpavillon im Dresdner Zwinger, Theaterplatz, 01067 Dresden

Sonnabend, 19 Uhr: Lustige Stadtrundfahrt - Die sächsische Hauptstadt bei einer Stadtrundfahrt einmal ganz anders: Der letzte sächsische König besteigt mit Ihnen die Großraumkalesche und erzählt von den kleinen und großen Dingen, die ihn begeistern oder in den Wahnsinn treiben und das so wie ihm der königliche Schnabel, gewachsen ist. Ort: Am Gedenkstein vor der Frauenkirche, Münzgasse, 01067 Dresden

Sonntag, 10 bis 18 Uhr: Tag des offenen Eisenbahnmuseums Dresden - Führungen durch das Museum, echte Lokomotiven zum An- und Reinschauen, Ausstellungen zur Eisenbahngeschichte, eine Modelleisenbahnausstellung, Spiel, Spaß, Bastelstraße, Kindereisenbahn und Hüpfburg für die kleinen Gäste sowie ein großer Flohmarkt samt Spielzeug- und Modelleisenbahnbörse: Die „Interessengemeinschaft Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt e.V.“ und der Kunst-, Antik- & Trödelmarkt vom Haus der Presse laden im Rahmen der Museumstour von 10 bis 18 Uhr ins Eisenbahnmuseum Dresden ein. Ort: Zwickauer Str. 86, 01187 Dresden

Sonntag, 8 bis 16 Uhr: Oldtimer-Teilemarkt - Ein Sonntag für Sammler, Schrauber, Oldtimer-Fans und Liebhaber des rostigsten Hobbys der Welt. Der Oldtimermarkt Dresden mit seinem Mix aus Teilebörse & Fahrzeugtreffen gilt als Szene-Highlight in Ostdeutschland. Ort: Alberthafen Dresden, Magdeburger Str. 58, 01067 Dresden

Wer am Wochenende wichtig wird

Martin Burkert, Stellvertretender Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), spricht im November 2021 bei einem Protest zahlreicher Gewerkschaftsmitglieder vor der Parteizentrale von Bündnis 90/Die Grünen gegen die geplante stärkere Trennung von Netz und Betrieb bei der Bahn, die mehr Wettbewerb ermöglichen soll. Am Sonntag kandidiert er für den EVG-Vorsitz. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

In Berlin beginnt am Sonntag der Gewerkschaftstag der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft. Bis 20. Oktober debattieren die Delegierten über aktuelle politische Themen und wählen auch einen neuen Vorstand. Martin Burkert, bislang stellvertretender Vorsitzender steht zur Wahl für den Vorsitz. Im Zusammenhang mit dem geplanten 49-Euro-Ticket rechnet die EVG mit einem Ansturm auf den Zugverkehr, sobald die bundesweite Fahrkarte für den Nahverkehr eingeführt ist. Burkert fordert mehr Personal, Züge und Busse. Allein bei der Deutschen Bahn seien mindestens 1000 neue Stellen nötig.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Die europäische Weltraumagentur Esa erforscht die Möglichkeit, Solarstrom im Weltall zugewinnen und zur Erde zu schicken. © Quelle: ESA

... der Strom aus dem Weltall: Science-Fiction oder bald schon Wirklichkeit?

Was klingt wie eine Vision aus der fernen Zukunft könnte Wirklichkeit werden. Die europäische Weltraumorganisation Esa denkt darüber nach, Solarstrom im Weltall zu gewinnen und von dort als Mikrowellen zur Erde zu schicken. Aber wäre das wirklich eine Lösung für das Energieproblem auf der Erde?

