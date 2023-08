﻿So wirkt sich der Lehrermangel auf Dresdens Schulleitungen aus

Dresden. Der Personalmangel an Sachsens Schulen führt dazu, dass Unterricht nicht vollständig angeboten werden kann. Das Fehlen von Lehrern macht aber auch um die Schulleitungen in Dresden keinen Bogen. Das geht aus Zahlen des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub) hervor. Eine ganze Reihe von Schulen ist derzeit nicht vollständig mit Führungskräften ausgestattet, teilweise seit Jahren.

So ist beispielsweise die Stelle der Schulleitung am Abendgymnasium in Dresden seit dem 1. August 2021 nicht besetzt. „Mehrfache Ausschreibungen waren leider erfolglos, weil es keine oder keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber gab“, teilte Clemens Arndt, Sprecher des Lasub, auf DNN-Anfrage mit. „Im letzten Verfahren hat der Bewerber kurz vor Verfahrensabschluss die Bewerbung zurückgezogen.“

Bewerber ziehen kurzfristig zurück

Ähnlich erging es dem Besetzungsversuch für die Stelle der stellvertretenden Schulleitung an der Universitätsgemeinschaftsschule in Dresden. Die Stelle wurde im Februar 2023 erstmals ausgeschrieben – auch ohne Ergebnis. Die einzige Bewerberin habe zurückgezogen, heißt es aus dem Landesamt. Für beide Stellen endete Anfang August die Bewerbungsfrist in den aktuellen Besetzungsversuchen.

Zum Zeitpunkt der Anfrage Anfang August waren an den allgemeinbildenden und den beruflichen Schulen in Dresden in Trägerschaft der Stadt 26 Leitungsfunktionen nicht besetzt. „Grundsätzlich findet, so wie beim gesamten Lehrerpersonal, auch bei Schulleitungen ein Generationswechsel statt“, konstatiert die Schulbehörde des Freistaats. Es seien deutlich mehr Stellen neu zu besetzen als noch vor einigen Jahren. Das Amt bilanziert aber auch: „Viele Verfahren konnten gerade auch im letzten Schuljahr erfolgreich abgeschlossen werden.“

Keine Bewerber bei mehrfachen Ausschreibungen

Anfang des Monats waren die Schulleitung an der 65. Grundschule sowie die Stellvertreterposten an der 4., 10., 81., 91., 108., 120. und 135. Grundschule vakant. An der 108. Grundschule, wo die Stelle seit August 2021 unbesetzt ist, gab es keinen Bewerber trotz mehrfacher Ausschreibungen. Den gleichen Misserfolg gab es an der 135. (seit August 2022 unbesetzt) und an der 120. Grundschule, wo die Stellvertreterfunktion sei August dieses Jahres frei ist. Bei den übrigen Schulen standen die Besetzungsverfahren kurz vor dem Abschluss, bei der 4. Grundschule ist die Ausschreibung erfolgt.

Bei den Förderschulen war nach Angaben des Landesamtes Anfang des Monats die Schulleitungsstelle an der „Förderschule Marienberger Straße mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ seit einem Jahr unbesetzt, das Verfahren zur Nachfolgeregelung sei im Gang. Auch eine Stellvertreterstelle ist an der Schule seit einem Jahr unbesetzt. Der Verfahrensstand ist der gleiche. Am Förderzentrum „Johann Friedrich Jencke“ ist das Stellvertreteramt seit August 2021 unbesetzt. Trotz mehrfacher Ausschreibungen gab es keine Bewerber.

„Vergütung nicht entscheidend“

Bei den Oberschulen ist die Schulleitung an der Oberschule Dresden-Pieschen seit diesem Monat unbesetzt, die Stellvertreter-Posten bei der 9., 32., 82., 64., 35., 101., der Sportoberschule und der Oberschule Cossebaude waren zum Zeitpunkt der Anfrage ebenfalls unbesetzt. Die Besetzungsverfahren laufen teilweise nach mehrfachen Ausschreibungen. Für drei Schulen (101., Sportoberschule, Oberschule Cossebaude) gab es trotz mehrfacher Ausschreibungen keine Bewerber für die Stellen.

Drei Schulleitungsposten sind bei den Gymnasien (Nexö, Klotzsche und Abendgymnasium) unbesetzt. Bei den zwei Dresdner Gemeinschaftsschulen (Universitätsschule und Campus Cordis) gibt es aktuelle freie Stellvertreterposten und am Beruflichen Schulzentrum für Wirtschaft „Prof. Zeigner“ ist das Leitungsamt unbesetzt. Das Verfahren stehe aber kurz vor dem Abschluss, hieß es.

Die Vergütung der Schulleitungstätigkeit spielt nach Ansicht des Landesamtes eher nicht die entscheidende Rolle. Im Rahmen des 2018 verabschiedeten Handlungsprogramms „Nachhaltige Sicherung der Bildungsqualität im Freistaat Sachsen“ seien die Schulleitungsämter in der Besoldung in den meisten Schularten angehoben.

Mittlere Jahrgänge fehlen

„Aktuell fehlen uns Lehrkräfte in den mittleren Berufsjahren – also Personen, die bereits über einen ausreichenden Erfahrungsschatz als Lehrkraft verfügen, aber noch nicht in einigen Jahren vor der Pensionierung stehen und damit naturgemäß am ehesten geeignet sind, eine Schulleitungstätigkeit auszufüllen“, erläutert Lasub-Sprecher Arndt.

Er verweist auch darauf, dass sich die Schulleitungstätigkeit in den letzten Jahren deutlich gewandelt habe, die Herausforderungen komplexer seien. Es gehe beispielsweise um die Steuerung der Digitalisierungsprozesse und der Kommunikation mit Eltern sowie das Management bei der Unterrichtsabsicherung bei knapper Personaldecke. Arndt: „Dies mag mitunter potentielle Bewerber von dem Schritt einer tatsächlichen Bewerbung abhalten.“

Vakante Stellen „immer große Belastung“

Der Sprecher weiter: „Regelmäßige Orientierungstage lassen uns hoffen, da wir aktuell vor allem bei jüngeren Lehrkräften ein zunehmendes Interesse an Führungsaufgaben verzeichnen und somit hoffentlich die anstehenden Stellenbesetzungen auch gewährleisten können.“ Es sei „immer eine große Belastung für Schulstandorte“, wenn Leitungsfunktionen nicht besetzt sind und somit die Aufgaben durch andere Personen mit erledigt werden müssten. Gebe es weder Leitung noch Stellvertretung übernehme in der Regel eine Schulleitung aus umliegenden Schulen Aufgaben für die Schule. Das gelinge an kleineren Standorten besser als an großen.

Es bleibe aber nicht aus, dass auch „normale“ Lehrkräfte Aufgaben übernehmen. Meist sei es so, dass diese durch das Landesamt angesprochen würden. Sie erhielten für diese Zeit eine Beauftragung durch das Lasub und seien damit autorisiert, organisatorische Entscheidungen zu treffen. Eine Kompensation erfolge „in der Regel durch sogenannte Abminderungsstunden, das heißt, die Lehrkraft muss weniger unterrichten und erhält mehr Zeit für die Schulleitungsaufgaben“.

Schnelle Wiederbesetzung angestrebt

Bereits vor über 10 Jahren sei im Landesamt eine Konzeption zur Personalentwicklung entstanden, die es ermögliche, „durch gezielte Veranstaltungen und Fortbildungen interessierte und geeignete Lehrkräfte zu identifizieren und für eine mögliche Aufgabe als Führungskraft aufzubauen“.

Ziel sei es, vakante Stellen so schnell wie möglich zu besetzen, um „die Überforderung durch das Fehlen einer Führungskraft an den Schulstandorten zu vermeiden“. Die größte Herausforderung in dieser Zeit sei es aber, so der Sprecher, dass „Stellen mehrfach ausgeschrieben werden müssen, bis überhaupt eine Bewerbung eingeht“.

