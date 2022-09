﻿Lehrer-Protest gegen Bildungsnotstand: Deshalb demonstriert Herr Wolff vor Sachsens Landtag

Stundenausfall, Lehrermangel, Überlastung: Rund 700 sächsische Lehrkräfte sowie Schüler und Eltern haben am Mittwochnachmittag in Dresden demonstriert. Darunter war auch Fabian Wolff aus Leipzig – der LVZ erklärt der 39-Jährige, weshalb er auf die Straße gegangen ist.

Dresden. Eigentlich könnte sich Fabian Wolff zurücklehnen: Er ist 39, als Lehrer verbeamtet und in Vollzeit, verheiratet und junger Familienvater. In den Augen nicht weniger Menschen würde der Mann mit dem dunklen Zopf und dem Kinnbart wohl als jemand gelten, der eines der ganz ordentlichen Lose gezogen hat. Doch der Leipziger hat sich am frühen Mittwochnachmittag am Hauptbahnhof in den Bus nach Dresden gesetzt, der mit Protestplakaten und Fahnen voll gepackt war.

„Ich mache mir ernsthafte Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. In den Schulen wird seit Jahren nur noch der Mangel verwaltet und es wird immer schlimmer“, erklärt Wolff seine Motivation, die 120 Kilometer in die Landeshauptstadt zu fahren, um vor einem Bildungsnotstand zu warnen. Sozusagen von der Schule zur Demonstration – „natürlich in unserer freien Zeit.“ Auf dem Vorplatz des Landtags versammeln sich immerhin rund 700 Menschen, die aus ganz Sachsen angereist sind, und trotzen den Regenschauern.