﻿Weniger shoppen, mehr leben: So will Dresden seine Innenstadt stärken

Dresden. „Dresden findet InnenStadt“: Was beim bloßen Hören wie eine Ermutigung zum Daheimbleiben klingt, soll der Anstoß sein für die Revitalisierung der Dresdner City, die sich in Zeiten von Ladenleerstand und Klimawandel neu erfinden will. Dafür wirbt die Stadt die nächsten 14 Tage auf 100 City-Light-Plakaten.

Unter 35-Jährige kommen kaum noch zum Shoppen in die Innenstadt

„Wir wollen das Leben zurück in die Innenstadt holen“, sagt der zuständige Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). Dazu gehöre zwar attraktiver Einzelhandel, aber nicht nur. „Handel ist nicht mehr alles“, sagt Kühn. Gerade Menschen unter 35 Jahren kämen kaum noch zum Shoppen ins Zentrum. Die gute Nachricht: Trotz zahlreicher leerstehender Flächen, die laut Rathausangaben aktuell rund zehn Prozent der vorhandenen Gewerbeeinheiten ausmachen, habe der Einzelhandel in der City wieder sein Vor-Pandemie-Niveau erreicht. „Doch einige Innenstadtlagen haben es schwer, da ist die Frage, ob da klassischer Einzelhandel das Maß aller Dinge ist.“

Gesamtstrategie für zukunftsfähige Innenstadt bis Ende 2023

Bis Ende 2023 will Kühn mit Akteuren aus verschiedenen Bereichen eine Gesamtstrategie mit Maßnahmen für eine zukunftsfähige City entwickeln. Zur Unterstützung hat er das Dresdner Stadtplanungsbüro Junker+Kruse ins Boot geholt. Das Projektgebiet erstreckt sich vom Wiener Platz bis zum Albertplatz.

Leerstand überwinden, Klimaschutz, mehr Sicherheit

Die Ziele: Leerstand überwinden, Handwerks- und inhabergeführte Läden etablieren, die Aufenthaltsqualität steigern und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels. Es geht laut Kühn aber auch um das Sicherheitsgefühl der Bürger, etwa an Brennpunkten wie dem Wiener Platz. Als weitere Ideen nennt er mehr Spielplätze für Familien, Platz für Kreative, Angebote für Jugendliche und neue Märkte als Ergänzung zum stationären Handel.

Bürger können ihre eigenen Wünsche einbringen

Dafür berät sich in einem ersten Schritt der Fachbeirat Innenstadt mit Vertretern aus Handel, Gastgewerbe, Immobilienwirtschaft, Wissenschaft, Tourismus und Handwerk mit weiteren Experten im August. Anschließend sind die Bürger mit ihren Ansprüchen an eine lebendige Innenstadt gefragt. Dafür können sie ab Herbst an einer Online- und Vor-Ort-Befragungen teilnehmen.

2,5 Millionen Euro Fördergelder für zukunftsfähige Innenstadt Dresden

Möglich macht das Projekt „Dresden findet InnenStadt“ das bundesweite Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, für das sich Dresden erfolgreich beworben hatte. Der Bund stellt laut Rathausangaben rund 1,83 Millionen Euro. Mit zusätzlichen städtischen Mitteln kommt das Projekt auf insgesamt etwa 2,5 Millionen Euro bis Ende 2025.

Lebendige Seestraße: Mehr Grün und Verkehrsberuhigung

Erste Bemühungen sind bereits sichtbar, beispielsweise das Projekt „Kreativ.Raum.Börse“. Hierfür wurden zwei Pop-up-Stores, also temporär öffnende Läden, auf der Hauptstraße und der Wilsdruffer Straße eingerichtet, wo zuvor Mieter gefehlt hatten. Die Miete kann die Stadt in dem Fall über die Fördergelder decken. Ein weiteres Projekt ist die „Lebendige Seestraße“. Dabei will die Stadt voraussichtlich ab Frühjahr 2024 den Bereich zwischen Altmarkt und Dr.-Külz-Ring temporär begrünen und im Sinne einer Verkehrsberuhigung nur für Radfahrer, Lieferverkehr und Fußgänger freigeben.

Infos: www.dresden.de/zukunft-innenstadt

