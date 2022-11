﻿Lebensmittelhersteller Zamek Dresden schließt

Wegen der Kostenexplosion bei Energie und Rohstoffen wird in Dresden der Würzmittelhersteller „Zamek Food Solutions“ zugemacht. Der Standort gehört zur Merschbrock-Wiese GmbH. Die will die Produktion verlagern.

Dresden. Aus für den Würzmittelhersteller „Zamek Food Solutions“ an der Dohnaer Straße. An dem seit 2019 zur Merschbrock-Wiese Gewürz GmbH gehörenden Standort verlieren 59 Mitarbeiter ihren Job. Gegenwärtig sei man dabei, gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Sozialplan zu erarbeiten, teilte am Montag Joachim Lücke, Geschäftsführer von Merschbrock-Wiese, mit. Das Unternehmen zählt sich zu den führenden Herstellern von Gewürzen und kulinarischen Produkten.

Sozialplan ist in Arbeit

„Wir bedauern sehr, dass die Schließung des Standorts in Dresden zu betriebsbedingten Kündigungen führen wird“, so Lüke. Man biete allen Betroffenen Arbeit an einem anderen Standort an. Die bestehenden Aufträge im Bereich kulinarischer Produkte würden auf die Standorte in Rietberg und Markranstädt verlagert. Den Standort nahe Leipzig hatte das Unternehmen 2013 übernommen. Das Würzesortiment wandere zur Schwestergesellschaft HACO AG in der Schweiz, in die die Merschbrock-Wiese GmbH 2015 integriert wurde.

Gestiegene Kosten Grund für Schließung

Lüke begründete die Schließung in Dresden mit den massiv gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe im Zuge des Ukraine-Krieges. Das mache die betrieblich notwendigen Investitionen unwirtschaftlich. Zumal sich eine rasche Erholung nicht abzeichne.

Standort in Dresden seit 1991

Ursprünglich hatte das Werk an der Dohnaer Straße zur namensgebenden Zamek-Gruppe gehört. Die hatte den Ableger an der Elbe 1991 gegründet, damals unter dem Namen „Zamek Feinkost Dresden“. Danach firmierte der Produzent von Suppen, Soßen, Teigwaren, Fertiggerichten, Konserven, Feinkosterzeugnissen und Diätprodukten unter „Zamek Nahrungsmittel Dresden“ und wurde ausgebaut, bis die Gruppe 2014 pleite ging und über ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Teile rettete. Als Zamek 2019 am Stammsitz Düsseldorf endgültig das Licht ausmachte, übernahm – wie erwähnt – Merschbrock-Wiese das Geschäft in Dresden. Es war ein kurzes Intermezzo an der Elbe.

Salzsäure-Alarm im August 22

Im August des Jahres 2022 hatte die Dresdner „Zamek Food Solutions GmbH“ aus anderen Gründen für Schlagzeilen gesorgt, als auf seinem Firmengelände in Dresden Salzsäure ausgetreten war. Ein Behälter, der etwa 18 Kubikmeter 32-prozentige Salzsäure enthielt, hatte nach Aussagen der Feuerwehr ein Leck. Die Gefahr für die Umwelt wurde durch Abpumpen der Säure gebannt.