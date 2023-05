﻿Lebensmittelhandel in Dresden: Kampf der Kartelle?

Dresden. Der Einzelhandelskonzern Globus will in Dresden ein Warenhaus errichten. Die Stadtverwaltung bietet dem Unternehmen ein Grundstück in Friedrichstadt an – im Tausch gegen Flächen am Alten Leipziger Bahnhof. Diese hat Globus erworben, aber dort will niemand mehr einen Globusmarkt sehen. Ein lebendiges Stadtquartier ist geplant, mit Wohnen, Büros, Gewerbe, Gastronomie und Kultur.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grüne wollen Verkaufsfläche begrenzen

8800 Quadratmeter Verkaufsfläche soll Globus zwischen Hamburger und Bremer Straße bekommen. Dagegen regt sich Widerstand. Der Handelsverband Sachsen geht auf die Barrikaden, das City Management weist auf die negativen Folgen für die Innenstadt hin, die Grünen wollen die Verkaufsfläche auf 3500 Quadratmeter begrenzen oder Globus in Bestandsgebäuden ansiedeln. Soeben beschlossen auf dem Stadtparteitag.

Fünfeinhalb neue Globus-Märkte

Doch Globus hat nicht nur Gegner. Der Linke-Stadtrat Tilo Wirtz weist darauf hin, dass sich die großen Vier des deutschen Lebensmitteleinzelhandels in 65 Prozent des Marktes in der Landeshauptstadt teilen und von 2007 bis 2022 gleich fünfeinhalb neue Globus-Märkte in Dresden errichtet haben – gemessen an der Größe der Verkaufsfläche.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flächenprimus ist Kaufland

Den größten Flächenzuwachs verbuchte dabei die Handelskette Rewe, die 2007 noch über 6200 Quadratmeter Handelsfläche in der Stadt verfügte und sich bis 2022 auf 26 700 Quadratmeter vergrößerte. Das sind 331 Prozent mehr und drei Globus-Märkte. Flächenprimus in Dresden ist nach einer Auflistung der Stadtverwaltung Kaufland mit aktuell 42 000 Quadratmetern, gefolgt von Netto mit 39 100 Quadratmetern und Edeka mit 27 000 Quadratmetern. Der Konsum kommt auf 26 900 Quadratmeter, Lidl auf 22 400 und Aldi auf 20 000. Penny spielt mit 5100 Quadratmetern in Dresden dagegen kaum eine Rolle.

Konsum schrumpft um 20 Prozent

„Die Zahlen erhalten noch eine ganz andere Brisanz, wenn man weiß, dass verschiedene Marken zu einem Konzern gehören“, sagt Wirtz. So zähle Netto zu Edeka, Penny zu Rewe und Lidl zu Kaufland. Edeka habe sich in den vergangenen 15 Jahren um 101 Prozent vergrößert, Kaufland um 20 Prozent, Netto ist durch die Übernahme der Plus-Märkte um 67 Prozent gewachsen. Lidl und Aldi legten im Gleichschritt um 16 Prozent zu, während Penny um 16 Prozent Handelsfläche schrumpfte und der Konsum um 20 Prozent.

Schuld ohne einen einzigen Quadratmeter?

„Ich höre immer wieder, dass Globus an allem Schuld ist: Am Fachkräftemangel, dem Sterben der Innenstadt und dem Niedergang des Konsums“, sagt Wirtz. „Und das, obwohl Globus noch keinen einzigen Quadratmeter Verkaufsfläche in der Innenstadt hat.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kein Protest gegen neuen Edeka-Markt

Der Linke-Politiker verweist darauf, dass zentrumsnahe Einzelhandelsstandorte errichtet worden seien, gegen die sich keinerlei Protest geregt habe. Etwa den Edeka-Neubau in der Holbeinstraße, der von etwa 900 auf 2700 Quadratmeter vergrößert wurde und zwei zusätzliche Geschosse erhalten habe.

„Es geht um Marktmacht“

Bei der Debatte um Globus gehe es um Kartelle, die vor und hinter den Kulissen ihren Einfluss geltend machen würden, um einen kleinen Mitbewerber aus dem Dresdner Markt herauszuhalten, konstatiert Wirtz. „Es geht nicht um die Stadtverträglichkeit einer Globus-Ansiedlung, sondern um Marktmacht, um die scheinbar mit allen Mitteln gekämpft wird.“