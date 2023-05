﻿Lebensmittelhandel in Dresden: Kampf der Kartelle?

Kaufland, Rewe, Netto, Edeka, Konsum: kein Platz mehr für Globus? Linke-Politiker Tilo Wirtz hat die Einzelhandelsfläche für Lebensmittel in Dresden analysiert. Er kommt zu einem klaren Ergebnis.

Dresden. Der Einzelhandelskonzern Globus will in Dresden ein Warenhaus errichten. Die Stadtverwaltung bietet dem Unternehmen ein Grundstück in Friedrichstadt an – im Tausch gegen Flächen am Alten Leipziger Bahnhof. Diese hat Globus erworben, aber dort will niemand mehr einen Globusmarkt sehen. Ein lebendiges Stadtquartier ist geplant, mit Wohnen, Büros, Gewerbe, Gastronomie und Kultur.