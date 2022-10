﻿Lebenslang oder Freispruch? Plädoyers im Dresdner Ehrenmordprozess

Dresden. Nach 18 Verhandlungstagen im sogenannten "Ehrenmordprozess" sind am Montag die Plädoyers gehalten worden. Der Iraker Zairk A. steht seit April vor dem Landgericht, weil er am 14. Oktober 2017 zusammen mit seinem Bruder die gemeinsame Schwester Sozan in deren Wohnung auf der Dürerstraße getötet haben soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Männer waren nach der Tat verschwunden, wurden erst Jahre später im Ausland aufgespürt. Zairk A. wurde im Juli 2021 in Finnland festgenommen. Sein 30-jähriger Bruder war nach Italien geflüchtet, wird aber nicht ausgeliefert, da er dort derzeit in U-Haft sitzt und wegen Drogenhandels vor Gericht steht. Das Verfahren gegen ihn wurde abgetrennt.

22-Jährige wurde in ihrer Wohnung getötet

Laut Anklage haben beide die ahnungslose und schlafende Frau bei einem Besuch in Dresden mit einer Bettdecke erstickt – aus Wut und Verärgerung, weil sie nicht den moralischen Vorstellungen der Familie entsprach. Mit dem Tod der Schwester, so die Staatsanwältin, wollten sie die Ehre ihrer im Irak lebenden kurdischen Familie wiederherstellen. Die 22-Jährige lebte in Dresden, war vor ihrem gewalttätigen Gatten mehrmals in Frauenhäuser geflüchtet, hatte sich von ihm scheiden lassen, einen anderen Mann kennengelernt und den im Oktober 2017 in Hamburg geheiratet. Dann fuhr sie mit ihren Brüdern nach Dresden, um Formalitäten zu erledigen – drei Tage nach der Hochzeit war sie tot.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Staatsanwältin fordert lebenslange Haftstrafe

Zairk A. hielt sich während des Prozesses sehr bedeckt, sagte nichts, wirkte manchmal fast amüsiert, nur während des Plädoyers der Staatsanwältin, die wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe forderte, wurde er ungehalten. Er wolle sich das nicht anhören, er halte die Behauptungen nicht aus, der Dolmetscher solle aufhören, zu übersetzen, forderte der 38-Jährige.

Verteidigung sieht keine Beweise – deshalb Freispruch

Der Verteidiger plädierte auf Freispruch. Die junge Frau, die versuchte, aus der patriarchalische Tradition auszubrechen, sei sicher von ihrer Herkunftsfamilie unter Druck gesetzt worden, aber das bedeute nicht, dass sein Mandant sie getötet habe oder an ihrem Tod beteiligt gewesen sei. „Konkrete Beweise gegen meinen Mandanten brachte die Verhandlung nicht.“ Der habe sich für eine einvernehmliche Lösung eingesetzt. Der Verteidiger ging eher von einer Einzeltäterschaft des Bruders aus. „Der war der Mann fürs Grobe.“ Sein Mandant habe dann wohl den jüngeren Bruder nur beschützt. Urteil folgt.