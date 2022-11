﻿Lebenslänglich im Dresdner Ehrenmordprozess: Bruder tötete Schwester

2017 töteten zwei Männer ihre Schwester in Dresden, weil sie aus ihrer arrangierten Ehe ausbrach. Die Brüder wollten die Familienehre wiederherstellen. Einer wurde nun verurteilt.

Dresden. Nach 20 Verhandlungstagen ist im Dresdner Ehrenmordprozess ein Urteil gefallen. Das Landgericht verurteilte den Iraker Zairk A. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Die Schwurgerichtskammer sah es als erwiesen an, dass der 38-Jährige am 14. Oktober 2017 zusammen mit seinem Bruder die gemeinsame Schwester Sozan in deren Wohnung auf der Dürerstraße ermordet hat. Der Angeklagte hatte sich zu den Vorwürfen nicht geäußert, aber es gab DNA-Spuren am Tatort und belastende Zeugenaussagen zu den Plänen seiner Familie.