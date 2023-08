Mobi Bike in Dresden verleiht jetzt auch Lastenräder

Dresden. Tagtäglich schwirren viele Hundert Menschen mit den gelben Leihrädern von Mobi Bike durch Dresden – jetzt erhält die Flotte Zuwachs durch einige besonders fette Brummer: Ab September können erstmals auch Lastenräder ausgeliehen werden. Die „Hummeln“, wie sie die Verantwortlichen bei Mobi Bike wegen ihres Aussehens auch nennen, werden zunächst an zehn zentralen Orten in Dresden verfügbar sein.

Dieses Jahr hatten die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) im Auftrag der Stadt ihr Mobi Bike-Angebot in Kooperation mit dem Anbieter Nextbike schrittweise erweitert. Die Zahl der Leihräder wuchs von 1000 auf inzwischen 1550. Zugleich wurde das Gebiet, in dem die Räder entliehen und wieder abgestellt werden können, in zwei Wellen deutlich ausgedehnt. Erst im Juli kamen beispielsweise die Stadtteile Mockritz, Großluga und Meußlitz hinzu, in anderen Gebieten wie etwa in Prohlis oder Leuben war das schon vorhandene Angebot verdichtet worden.

An diesen Stationen gibt es Lastenräder An diesen zehn Mobi-Punkten in Dresden können ab September die Lastenräder ausgeliehen werden: Bönischplatz Postplatz Fetscherplatz Schillerplatz Pohlandplatz Kronstädter Platz Wasaplatz Reisewitzer Straße Königsbrücker Platz Straßenbahnhof Trachenberge

Eine Entwicklung, die sich auch in den Ausleihzahlen widerspiegelt. Seit Einführung der Leihräder unter der zentralen Mobi-Marke im August vor drei Jahren haben die DVB bereits 3,8 Millionen Ausleihen registriert. Waren es im ersten Jahr noch rund 770 000 Ausleihen, summierte sich die Zahl vergangenes Jahr bereits auf 1,77 Millionen – Tendenz steigend. Aktuell sind es monatlich über 200 000 Ausleihen. „Jeden Tag wird jedes der 1550 Räder im Schnitt viereinhalb Mal ausgeliehen, mehr als 20 000 Nutzer legen regelmäßig ihre Wege mit dem Mobi-Bike zurück“, rechnet DVB-Sprecher Christian Schmidt vor.

DVB-Vorstand: Leihräder haben sich etabliert

Aus der Sicht von DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach haben sich die Leihräder in den vergangenen drei Jahren als Ergänzung zu Bus und Bahn etabliert. „Die Mobi-Bikes sind heute aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken“, konstatiert der Chef der Verkehrsbetriebe. Großen Zuspruch gebe es einerseits durch die Fahrgäste. Aber auch der über politische Gremien geäußerte Wunsch der Dresdner nach mehr Mobi spreche für das Angebot.

Schon jetzt leben 60 Prozent der Dresdner in einem Gebiet, wo sich die gelben Räder ausleihen lassen. Im kommenden Jahr sollen weitere Gebiete im Norden und Westen der Stadt hinzukommen. Für die Erweiterung dieses Jahr hatte die Stadt bereits 52 000 Euro beigesteuert, für den Ausbau im kommenden Jahr sind weitere 100 000 Euro im städtischen Haushalt eingeplant.

Ausleihe kostet zwei Euro je halbe Stunde

Für die Inhaber einer Abo-Monatskarte zum DVB-Tarif oder eines Deutschlandtickets mit dem Mobi-Upgrade ist die erste halbe Stunde der Fahrt stets kostenfrei. Gleiches gilt für die neuen Lastenräder, die im Mobi Bike-System offiziell unter der Bezeichnung Mobi-Cargobike firmieren werden. Die Fahrt mit ei­ner Hummel kostet zwei Euro je halbe Stunde und höchstens 18 Euro am Tag. Anders als die normalen Leihräder müssen die Lastenräder in jedem Fall zu ihrer Ausgangsstation zurückgebracht werden.

Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (Grüne) hofft nun, dass auch die Lastenräder regen Anklang finden. „Lastenräder ermöglichen bequeme und klimafreundliche Einkäufe ohne Parkplatzsuche. Damit unterstützen sie unser gemeinsames Ziel, Alternativen zum privaten Kfz auszubauen.“ Die rasch steigenden Nutzungszahlen beim Bikesharing hätten bewiesen, „dass umweltfreundliche Mobilität bei den Dresdnern ankommt“. Die fast vier Millionen Ausleihen in drei Jahren seien eine „beeindruckende Zahl“, erklärt Stephan Kühn.

ADFC betreibt seit 2016 Lastenräderverleih

Mit dem Angebot von Mobi Bike gibt es nun zwei größere Anbieter für Leihlastenräder in Dresden. Bereits seit 2016 betreibt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) den für Nutzer kostenfreien Lastenfahrradverleih „Frieda und Friedrich“. Inzwischen umfasst die Flotte mehr als zwei Dutzend Lastenräder, die an verschiedenen Orten ausgeliehen werden können.

Internet mobi-dresden.de und friedafriedrich.de

