﻿Räuber zu vier Jahren und neun Monaten verurteilt

Dresden. 19. Mai 2022. Bei einem Friseur an der Harthaer Straße herrscht das alltägliche Abendgeschäft. 18.15 Uhr betritt ein Kunde den Salon, bekommt die Haare gewaschen und einen neuen Schnitt. „Er sprach nicht deutsch, wir hatten ein paar Probleme, konnten uns aber verständigen“, erzählte die Friseurin. Danach geht sie mit ihm zum Kassentresen, macht die Rechnung fertig: 27 Euro. Als sie wieder aufblickt, hat der Mann ein Messer in der Hand, fuchtelt damit vor ihr rum und fordert Geld.

„Er schrie Kassa, Kassa, Geld“, erzählte die 23-Jährige. Der Geschäftsinhaber, der eine andere Kundin bedient, bemerkt dies im Spiegel, geht hin und stellt sich vor seine Mitarbeiterin. „Der Mann warf eine schwarze Tasche auf den Tisch und wollte Geld aus der Kasse. Aber nur die Scheine. Ich packte ihm 540 Euro ein, er nahm sie sich und ging“, erinnerte sich der Meister an die Situation. Der Täter wurde später festgenommen und stand nun wegen schwerem räuberischen Diebstahl vor dem Landgericht.

Keine Erinnerung an die Tat

Valerii P. ist Russe, kam im März dieses Jahres von Moskau – über seltsame Umwege, die man nicht nachvollziehen konnte – nach Deutschland. Seine Frau und seine Tochter seien 2005 bei einem Unfall ums Leben gekommen, das habe er nicht verwunden und deshalb hier neu anfangen wollen, erzählte er. Da er keine Arbeit fand, habe er in Dresden im Wald gelebt, leere Flaschen gesammelt und mit dem Geld Lebensmittel, Alkohol und Crystal bezahlt. „Ich habe im Kopf schon immer eine Neigung zu Drogen. An dem Tag ging es mir schlecht, ich brauchte Crystal.“ Er sei wie im Rausch gewesen und habe dann plötzlich vor dem Friseursalon gestanden. An die Tat selbst könne er sich kaum erinnern. Nur daran, dass er von dem geraubten Geld Crystal gekauft hat.

Einsam im Wald gelebt

So ganz stimmt nicht, was er erzählt. Er war nicht zufällig zu dem Salon gekommen, sondern hatte sich dort Stunden vorher einen Termin geholt. Von Alkohol oder Drogen hat niemand etwas bemerkt. Der 52-Jährige hatte vielleicht etwas genommen, aber er war so gut zu Fuß unterwegs, dass ihm der Ladenbesitzer, der ihm nachlief, nicht folgen konnte. Auch der psychiatrische Gutachter sah keine Einschränkungen der Schuld- und Steuerfähigkeit. Und Wochen im Wald hat Valerii P. sicher auch nicht gelebt, dafür waren er und seine Kleidung zu sauber und zu gepflegt. Er hat da wohl einfach etwas auf die „Tränendrüse“ gedrückt, um die Kammer gnädig zu stimmen. Die verurteilte ihn zu vier Jahren und neun Monaten.