﻿Zwillingsbabys von Balkon in Gorbitz geworfen – Mutter vor Gericht

Dresden. Die Schwurgerichtskammer des Dresdner Landgerichts verhandelt seit Montag über die Folgen einer schrecklichen Familientragödie. Eine 37-jährige Mutter ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Laut Staatsanwaltschaft hat Claudia L. am 13. Juni vergangenen Jahres ihre beiden Zwillingssöhne vom Balkon ihrer Wohnung auf dem Limbacher Weg geworfen. Sie hob die Kinder gegen 20.40 Uhr über die Brüstung und ließ sie Sekunden später nacheinander fallen.

Babys wurden schwer verletzt

Die sechs Monate alten Babys stürzten rund fünf Meter in die Tiefe. Beide Jungen wurden schwer verletzt, schwebten längere Zeit in Lebensgefahr und mussten mehrfach operiert werden. Ihre körperlichen und geistigen Schäden werden wohl dauerhaft sein. Die 37-Jährige sprang dann den Kindern hinterher und verletzte sich ebenfalls.

Mutter war drogenabhängig

Die Angeklagte weinte während der Anklageverlesung bitterlich. „Ich liebe meine Kinder über alles und es ist sehr schwer für mich, dass meine beiden Jungen so leiden müssen. Aber ich kann das Vergangene nicht ungeschehen machen.“ Die 37-Jährige ist drogenabhängig, stand wohl auch an jenem Abend unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ist derzeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Möglicherweise war die Schuldfähigkeit der 37-Jährigen durch die Drogen eingeschränkt. Um dies zu klären, hat die Kammer einen Sachverständigen mit einem Gutachten beauftragt.

Wenig Erinnerungen an die Tat

„Meine Mandantin hat nur noch wenig Erinnerungen“, sagte die Verteidigerin und gab im Namen der Angeklagten eine Erklärung ab: Die habe an jenem Tag ihren großen Sohn zum Vater gebracht, habe danach in ihrer Wohnung Kaffee getrunken. Dann habe sie plötzlich keine Luft mehr bekommen und Rauch gerochen. Der Hund habe angeschlagen, an der Tür sei jemand gewesen, die Atemnot sei immer größer geworden und sie sei mit den Kindern auf den Balkon gegangen. An mehr könne sie sich nicht erinnern. „Mehr will meine Mandantin zunächst weder zur Sache noch zu ihrer Person sagen.“ Der Prozess wird fortgesetzt.