﻿31-Jähriger soll Ex-Freundin bei Streit über das Sorgerecht getötet haben

Im Oktober vergangenen Jahres erstach Igor P. in Dresden seine Ex-Freundin, bei einem Streit über das Umgangsrecht mit dem gemeinsamen Sohn – nun steht der 31-Jährige wegen Mordes vor Gericht.

Dresden. „Ich habe meinem Sohn nicht nur die Mutter genommen, sondern auch den Vater. Ich weiß, dass es dafür keine Entschuldigung gibt“, ließ Igor P. seine Verteidigerin im Dresdner Landgericht erklären. Der 31-Jährige steht wegen Mordes vor der Schwurgerichtskammer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Oktober vergangenen Jahres seine Ex-Lebensgefährtin in deren Wohnung auf der St. Petersburger Straße getötet zu haben. Laut Anklage klingelte er an der Wohnungstür und stach sofort noch im Eingangsbereich zweimal auf sie ein. Als sie ins Wohnzimmer flüchtete, folgte er ihr und stach noch viermal zu. Die Stiche verletzten unter anderem die Lunge und durchtrennten fast komplett die Luftröhre. Die junge Frau starb nach wenigen Minuten. Der Angeklagte habe, so die Staatsanwaltschaft, auf die Art seine Machtansprüche auf den kleinen Sohn durchsetzen wollen.