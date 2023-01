﻿Kommt der Radebeuler Straßenbahnzündler in die Psychiatrie?

Der Angeklagte gab nach seiner Verhaftung an, Stimmen hätten ihm die Brandstiftung in den Straßenbahnen befohlen.

Im Juli zündete Giuseppe M. nachts Benzin in Straßenbahnen in Coswig und Radebeul an und steht nun wegen schwerer Brandstiftung vor Gericht. Er leidet unter einer paranoiden Schizophrenie und soll untergebracht werden.

