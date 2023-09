Im Dezember vergewaltigte ein 26-Jähriger ein 15-Jährige in einer Tiefgarage in der Dresdner Neustadt, nun wurde er zu dreieinhalb Jahren verurteilt.

Dresden. Das Dresdner Landgericht hat einen 26-Jährigen wegen Vergewaltigung zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Die Verhandlung gegen den Tunesier hatte Anfang Juni begonnen. Die Jugendkammer sah es nach mehrmonatiger Verhandlung als erwiesen an, dass Marwen B. am 17. Dezember vergangenen Jahres eine 15-Jährige in einer Tiefgarage in der Dresdner Neustadt vergewaltigt hat.