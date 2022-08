Dresden. Wenn jemand ständig auf Reisen ist, nennt man das landläufig „aus dem Koffer leben“. Nicolle S. hat das perfektioniert. Die 40-Jährige war immer unterwegs und reiste mit sehr leichtem Gepäck. Allerdings gab es dafür kein Kompliment, sondern am Dienstag vom Dresdner Landgericht wegen Computerbetrug und Betrug eine vierjährige Freiheitsstrafe.

Die Angeklagte ist zwar examinierte Krankenschwester, fand ihren Beruf aber zu anstrengend und gaunert sich seit 2010 durchs Leben. „Sie sind eine gewerbsmäßige Betrügerin und erheblich einschlägig vorbestraft“, erklärte der Vorsitzende Richter. Weder Geld- noch Bewährungs- noch Haftstrafen konnten sie auf den Pfad der Tugend zurückführen. Sie ging während ihrer letzten Haftstrafe sogar im offenen Vollzug auf Diebestour und klaute in einem Geschäft Kleidung für 130 Euro.

Waren für Tausende Euro bestellt aber nicht bezahlt

Ihr Grundkapital ergaunerte sich Nicolle S. durch Mietbetrug. Sie mietete Wohnungen an, zahlte aber keinen Cent, sondern vermietete die Wohnungen unerlaubt weiter, kassierte saftige Kautionen – „1000 Euro plus x“ so der Vorsitzende. Davon lebte sie. Eine eigene Wohnung hatte sie seit Jahren nicht. Nicolle S. mietete sich wochenlang in Ferienwohnungen ein und bestellte von diesen Adressen aus und mit falschem Namen (einmal auch mit dem einer Vermieterin) bei Onlinehändlern alles, was Frau so braucht: Kleidung, Schmuck, Kosmetik, Koffer, ein Handy. „Ich brauchte die Artikel doch. Ich bin die letzten zwei Jahre von Wohnung zu Wohnung getingelt, da kann man nicht immer alles mitnehmen. Deshalb habe ich neue Sachen bestellt und die alten zurückgelassen.“

Ähnliche Taten auch in anderen Städten

Die Waren wurden geliefert, nur zahlte sie nicht – in Dresden waren es zwischen Januar und Juli 2021 Artikel für mehrere Tausend Euro. Wurde es eng, verschwand sie, den Ärger mit den geprellten Händlern und der Polizei hatten zunächst die Vermieter oder ein Herr – „eine kurze, lockere Beziehung“, erklärte Nicolle S., die sich ihm als Psychologin vorgestellt hatte. Mit seinen Daten bestellte sie ebenfalls Waren. Zwischenzeitlich residierte sie in verschiedenen Dresdner Hotels und verschwand durch die Hintertür, wenn es ans Bezahlen ging.

Die Angeklagte räumte alle Vorwürfe ein, was ihr die Kammer positiv anrechnete. Negativ wurde ihr die hohe Rückfallgeschwindigkeit angelastet. Erst 2019 war sie aus der Haft entlassen worden und machte sofort weiter – nicht nur in Dresden. 2021 und 2022 wurde sie in Berlin und Leipzig wegen ähnlicher Taten verurteilt. Diese Urteile wurden in die Entscheidung des Dresdner Landgerichts einbezogen. Für vier Jahre dürfte die Dame nun sesshaft sein.