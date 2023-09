﻿Vater aus Dresden missbrauchte Tochter und verlieh sie an einen Freund

Dresden. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Schutzbefohlenen, sowie Beihilfe zum Missbrauch hat das Dresdner Landgericht einen Familienvater und dessen Freund zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Beide haben sich mehrere Jahre an der 2006 geborenen Tochter von Silvio H. vergangen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Vater wartete im Nebenzimmer, wenn Tochter missbraucht wurde

Zunächst hatte der Familienvater seine Tochter seinen Kumpel Uwe K. überlassen. Zwischen Januar 2014 und Dezember 2015 hat der 50-Jährige, immer wenn die Mutter nicht da war, das Mädchen regelmäßig im Kinderzimmer der elterlichen Wohnung betatscht und missbraucht. Beim ersten Mal war sie sieben Jahre alt. Die Kleine musste mit ihm Pornos schauen und ihn auch oral befriedigen – zur Belohnung bekam sie Eis. Der Vater ging in der Zeit ins Nachbarzimmer. Als die Familie 2016 umzog und der Freund nicht mehr kam, missbrauchte Silvio H. seine Tochter selbst. Das Mädchen hat lange geschwiegen und sich erst viele Jahre später einer Erzieherin anvertraut. Für die Kleine war das wohl Alltag. „Das ist normal, aber sag der Mutti nichts“, hatte ihr der Vater gesagt.

Landgericht schickt beide ins Gefängnis

Die beiden Angeklagten schwiegen oder wiesen die Vorwürfe zurück. Die Kammer hielt die Aussagen des Mädchens aber für glaubhaft. „In ihren Aussagen waren so viel Details, die man in dem Alter nicht erfinden kann“, erklärte der Vorsitzende Richter. Die Jugendschutzkammer war beim Urteil sehr spendabel und reichte für beide jeweils ein Jahr mehr aus, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Uwe K., der erheblich und auch einschlägig vorbestraft ist und zur Tatzeit unter doppelter Bewährung stand, muss sechs Jahre und drei Monate in Haft, Vater Silvio H. wurde zu fünf Jahren verurteilt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mutter glaubt ihrem Mann, nicht ihrer Tochter

Das Mädchen wurde aus der Familie herausgenommen und lebt heute in einer Wohngruppe. Besonders bitter, sie hat beide Eltern verloren, denn ihre Mutter glaubte nicht ihr, sondern ihrem Mann, mit dem sie weiter zusammenlebt. Zu ihrer Tochter hat sie keinen Kontakt mehr.

DNN