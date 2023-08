﻿31-Jähriger nötigte eine Bekannte in seiner Garage zu sexuellen Handlungen

Dresden. „Sie sagte, ich solle mir mehr Zeit für sie nehmen, fasste mir in den Schritt, machte meine Hose auf und langte mir in die Unterwäsche. Ich fühlte mich Schei... und gedemütigt. Ich war wie versteinert“, erzählte Christian B. im Dresdner Landgericht. Man könnte fast Mitleid haben, nur ist der 31-Jährige nicht das Opfer, sondern der Angeklagte in einem Prozess wegen schwerer sexueller Nötigung.

Bedroht und gelogen

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juni 2020 eine Frau in einem Garagenkomplex in Großenhain mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusswaffe bedroht und sie aufgefordert zu haben, ihn oral zu befriedigen. Sie versuchte wegzulaufen, aber der ihr körperlich weitaus überlegene Mann hielt sie fest, drückte sie auf die Knie und hielt ihr weiter die Waffe vor: Aus Angst befriedigte sie ihn mit der Hand. Dann ließ er sie gehen.

Der Angeklagte hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen und versucht, die Sache so aussehen zu lassen, als wäre sie ihm an die Wäsche gegangen. Allerdings bot er schon bei früheren Vernehmungen mehrere Varianten der Geschichte an und erzählte ständig etwas anders. Erst nach fortgeschrittener Verhandlung entschloss er sich nun zu einem Geständnis.

Er und das Opfer kannten sich flüchtig, hatten sie zufällig getroffen und sie erzählte von ihrem Umzug und ihren Geldproblemen. Der Angeklagte bot ihr einige Möbel an, die er in seiner Garage hatte – dort befand sich auch die Schreckschusswaffe. Am Abend trafen sich beide dort, sie schaute sich die Möbel an. „Ich richtete dann die Waffe auf sie, zog meine Hose runter und sagte, sie soll mich befriedigen. Ich weiß bis heute nicht, wie das passiert ist. Es belastet mich sehr, ich schäme mich.“ Es sei eine Spontantat gewesen, betonte er.

Das Opfer erschien nicht zur Verhandlung. Die Frau leidet seit Jahren unter einer psychischen Krankheit, was er auch wusste, und hat sich komplett zurückgezogen. Sie war auch nicht zur Polizei gegangen, das tat eine Bekannte, der sie davon erzählt hatte. Prozess wird fortgesetzt.

