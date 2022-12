﻿Schwierige Verhandlung in Dresden: Missbrauch an der Enkelin oder Lügengeschichte?

Soko „Iuventus“: Wohnungen zweier Jugendlicher in Dresden durchsucht

Beamte der Soko „Iuventus“, gegründet zur Bekämpfung von Raubstraftaten durch junge Täter, haben am Freitagmorgen in Dresden zwei Wohnungen gesucht. In den Räumen eines 15-Jährigen fand sich unter anderem ein Kampfmesser.