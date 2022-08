Dresden. Wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Körperverletzung muss sich der Afghane Ali R. derzeit vor dem Dresdner Landgerichts verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, im August 2019 eine 17-Jährige mit in die Wohnung seiner Eltern genommen und dort vergewaltigt zu haben. Die junge Frau sei betrunken auf seinem Bett eingeschlafen, er habe sie und sich entkleidet und sie missbraucht. Die 17-Jährige sei aufgewacht, aber wegen des Alkoholkonsums völlig willenlos gewesen und habe sich nicht wehren können.

Angeklagter: Sex war einvernehmlich

Der Angeklagte wies dies entschieden zurück. Er habe mit dem Mädchen Sex gehabt, aber dies sei einvernehmlich und sie nicht betrunken gewesen. Er habe an ihr auch gar kein Interesse gehabt, sie habe ihn angesprochen und sich ihm regelrecht aufgedrängelt. „Sie wollte unbedingt mit, sie wollte Sex.“ Warum soll sie ihn dann anzeigen? „Wir hatten nur einmal Sex, sie wollte noch mehr, aber ich nicht. Vielleicht hat sie sich dadurch beleidigt gefühlt“, argumentierte der Angeklagte. Also eine Anzeige aus Rache. Allerdings tat sie sich sehr schwer mit ihrer Aussage bei der Polizei und zur Verhandlung erschien sie gar nicht.

Das Mädchen lebte damals in einer betreuten Wohngruppe und stand laut Aussage ihrer früheren Betreuerin eigentlich auf Frauen. „Ich kann mich in all der Zeit an kein männliches Wesen erinnern.“ Auch der Angeklagte dachte am Anfang, „sie sei ein Junge.“ War die 17-Jährige über ihren „Ausrutscher“ so erschrocken, dass sie bewusst oder unbewusst gelogen hat? Sie war drogensüchtig, trank viel zu viel Alkohol und hatte psychische Probleme, nicht umsonst sitzt ein Gutachter mit in der Verhandlung. Es gibt aber noch einen Aspekt, der beachtet werden muss: Ali R. sitzt derzeit eine mehrjährige Freiheitsstrafe ab.

Überfall auf Mädchen in Meißen

Er hatte versucht, in Meißen ein Mädchen zu vergewaltigen. Als sie sich wehrte und schrie, schlug er sie, hielt ihr den Mund zu, zerrte sie in die Elbe und drückte ihren Kopf unter Wasser. Vorbeikommende Passanten verhinderten Schlimmeres. Bei der Verhandlung damals nahm es Ali K. mit der Wahrheit nicht so genau, das begann schon mit seinen persönlichen Daten. Lügt er auch diesmal oder hat sich die 17-Jährige die Sache nur ausgedacht? Zum nächsten Verhandlungstag soll sie polizeilich vorgeführt werden.