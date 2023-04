OB-Stellvertreter: Landesdirektion lässt SPD in Dresden abblitzen

Dresden. Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hält kein Einschreiten wegen der ungeklärten Stellvertreterreihenfolge für Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) für geboten. Die Kommunalaufsicht ließ die SPD-Stadtratsfraktion abblitzen, die die LDS zum Handeln aufgefordert hatte. Die Sozialdemokraten wollten eine Abstimmung über die Reihenfolge der Hilbert-Stellvertreter auf der Stadtratssitzung am 20. April per Eilantrag erzwingen, doch Sitzungsleiter Jan Donhauser (CDU) ließ den Antrag nicht zur Behandlung zu.

Thematik im März zwei Mal vertagt

Hilbert hatte bereits im März angekündigt, dass die Frage seiner Stellvertretung in der Stadtratssitzung am 11. Mai geregelt werden soll. Er hatte schon am 2. März und 23. März die Thematik zunächst auf die Tagesordnung gesetzt, dann aber wieder heruntergenommen. Die SPD-Fraktion geht davon aus, dass eine Dienstpflicht des Oberbürgermeisters besteht, dem Stadtrat eine Entscheidung unverzüglich zu ermöglichen. Wenn dies nicht durch den OB geschehe, müsse die Kommunalaufsicht einen rechtmäßigen Zustand herbeiführen, so die Sozialdemokraten.

Warten bis 11. Mai ist noch vertretbar

Die LDS erklärte, eine Abstimmung über die Stellvertreter am 11. Mai sei noch vertretbar. „Ein rechtsaufsichtliches Einschreiten ist daher derzeit nicht angezeigt“, heißt es im Antwortschreiben auf den Brief der Sozialdemokraten. Am 11. Mai werde auch der Beigeordnete für Wirtschaft vom Stadtrat gewählt, danach könne die Vertretungsreihenfolge aus der vollen Anzahl der Beigeordneten bestimmt werden.

Abstimmung ohne Hilbert sinnfrei

Die OB-Stellvertreter werden vom Stadtrat im Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister bestimmt. Am 20. April weilte Hilbert aus dienstlichen und privaten Gründen in Australien. Eine Entscheidung mit seinem Einvernehmen wäre an diesem Tag gar nicht möglich, eine Behandlung der Thematik im Stadtrat sinnfrei gewesen.

Kritik am Vorschlag von Hilbert

Hilbert hat Bildungsbürgermeister Donhauser als Ersten Bürgermeister vorgeschlagen und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) als Zweiten Bürgermeister. Dieser Vorschlag ist umstritten. Den Linken fehlen Frauen an der Stadtspitze, die Grünen beanspruchen als stärkste Fraktion den Posten des Ersten Bürgermeisters für sich. In den kommenden Tagen verhandeln die Fraktionen mit dem OB, heißt es aus dem Rathaus.

Abwesenheit kann lange dauern

Der Erste Bürgermeister vertritt den Oberbürgermeister, wenn dieser abwesend ist. Das beinhaltet kurze Abwesenheiten wie Urlaube oder Dienstreisen. Interessant wird es, wenn ein Oberbürgermeister langfristig das Amt nicht ausüben kann wie 2006 Ingolf Roßberg (FDP), der vom Dienst suspendiert wurde oder 2015 Helma Orosz (CDU), die aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt scheiden musste. Dann gewinnt der Posten des Ersten Bürgermeisters eine besondere Bedeutung.