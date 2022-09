﻿Lässt Dresden wertvolle Kunstwerke einfach verrotten?

Dresden. Eigentlich, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow, ist die Hauptstraße einer der schönsten Orte von Dresden. Die Baumreihen, die Symbiose von neuer und alter Architektur, die Möglichkeiten zum Verweilen – „Es könnte passen“, so Zastrow. Was nicht passe, sei der Zustand der Hauptstraße. „Ich ertrage es nicht mehr, wie man diesen tollen Ort verrotten lässt.“

Altes Laub und Taubendreck

Das Laub werde seit Monaten nicht entfernt und liege auf dem vertrockneten Rasen, einige Bänke würden geradezu vor Taubendreck starren, die Springbrunnen würden überwiegend nicht laufen. „Bürger, die auf die Missstände hinweisen, erhalten keine Antwort.“ Ihm gegenüber verweise das Amt für Stadtgrün auf Kapazitätsprobleme, so Zastrow.

Es mache keine Freude mehr, auf der Hauptstraße zu flanieren, die allmählich zu einer Rennstrecke für Fahrradfahrer verkomme. „Wir können das Umweltressort nur auffordern, endlich etwas zu tun und nicht tatenlos dem Verfall zuzusehen“, so Zastrow. Dass Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) jetzt eine Vorlage zur Sanierung des östlichen Kracht-Brunnens am Neustädter Markt fertiggestellt hat, sei zwar zu begrüßen. Aber: „Wir haben schon vor zwei Jahren Mittel dafür in den Haushalt eingestellt. Warum dauert alles immer so lange?“

Wertvolle Stadtansichten verfallen

Auf einen weiteren Aspekt des Verfalls weist die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) hin: Wertvolle Kunstwerke der Bildhauer Dietrich Nitzsche, Egmar Ponndorf, Vinzenz Wanitschke und Peter Makolies seien Verwitterung und Sprayern schutzlos ausgesetzt. „Das ist ein Skandal!“, schreibt die GHND und fordert die städtische Denkmalschutzbehörde auf, die historischen Stadtansichten am zugeschütteten Fußgängertunnel im Lapidarium zu sichern.

Die Pflanzbeete aus Waschbeton entlang der Großen Meißner Straße würden durch Wurzeln der anliegenden Bäume aus der Verankerung gerissen. Das Amt für Stadtgrün müsse Ordnung im Bereich des Neustädter Marktes und des Standortes für das Narrenhäusel an der Augustusbrücke bringen, so die GHND. Im Bereich des ehemaligen Tunnels sollte Erde aufgeschüttet und Rasen gepflanzt werden. „Der jetzige Zustand ist für eine Kulturstadt wie Dresden unwürdig“, so die GHND.

Denkmalschutz: „Einlagerung wäre kontraproduktiv“

Das städtische Amt für Denkmalschutz widerspricht. „Es ist richtig, dass vor allem Graffitibesprühungen an vielen Orten der Stadt zu einer unansehnlichen und verschmutzt wirkenden Umgebung führen. Es ist jedoch zu beobachten, dass in fast allen Fällen bereits gestaltete Flächen von Graffitiüberfassungen verschont bleiben“, sagte Amtsleiter Bernhard Sterra.

Wertvolle Stadtansichten von namhaften Bildhauern zwischen Graffiti. © Quelle: privat

Aus denkmalfachlicher Sicht sei die Gefährdung der Sandsteinreliefs nicht in dem Maße gegeben, wie es die GHND darstellt. Ein Abbau der Kunstwerke und eine Einlagerung auf unbestimmte Zeit wäre geradezu kontraproduktiv gegenüber der Präsenz, die die Objekte in aller Öffentlichkeit immer noch genießen würden, so Sterra.

Restaurierung wäre wünschenswert

Das Amt unterstütze eine Restaurierung im Zuge der Neuordnung des Bereichs rund um den Neustädter Markt. „Eine sichere Zwischenlagerung im Zuge der Restaurierung mit dem Ziel der Wiederanbringung im öffentlichen Raum wäre im Interesse der Dresdnerinnen und Dresdner“, erklärte der Amtsleiter. Im Zuge der Neuordnung des Gebiets würden auch Restaurierungskonzepte für die Pflanzbeete erarbeitet.

Immerhin: Es tut sich etwas in der Stadtverwaltung. „Königsufer und Neustädter Markt zählen zu den städtebaulich wertvollsten Bereichen der Dresdner Innenstadt“, schreibt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). „Mitten durch führt eine vierspurige Bundesstraße. Das soll sich ändern.“ Am 16. September ab 17 Uhr werde die Stadtverwaltung öffentlich in der Dreikönigskirche Gestaltungsvarianten für die Große Meißner Straße vorstellen, kündigt der Baubürgermeister an.